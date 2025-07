Усиление для Де Дзерби. Известный форвард станет игроком Марселя

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Марселя», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 36-летний футболист подпишет соглашение, которое рассчитано на 2 года. Устная договоренность между сторонами достигнута.

Обамеянг днем ранее покинул «Аль-Кадисию», разорвав соглашение по согласию обоих сторон.

В прошлом сезоне в составе «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл 36 матчей, в которых отличился 21 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Тренером «Марселя» является экс-коуч донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось о том, что известный форвард разорвал контракт с клубом из Саудовской Аравии.

