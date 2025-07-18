Известный форвард разорвал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «Аль-Кадисией», сообщают социальные сети клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение между представителем чемпионата Саудовской Аравии и 36-летним форвардом был рассчитано до лета 2026 года, но соглашение было расторгнуто по согласию обоих сторон.

В прошедшем сезоне Пьер-Эмерик Аубамеянг провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он оформил 21 забитый гол и отдал 3 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Обамеянг близок к возвращению в Европу.