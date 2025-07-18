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Саудовская Аравия
18 июля 2025, 10:26 | Обновлено 18 июля 2025, 11:01
617
0

Известный форвард разорвал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Пьер-Эмерик Обамеянг покинул «Аль-Кадисию»

18 июля 2025, 10:26 | Обновлено 18 июля 2025, 11:01
617
0
Известный форвард разорвал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «Аль-Кадисией», сообщают социальные сети клуба из Саудовской Аравии.

Соглашение между представителем чемпионата Саудовской Аравии и 36-летним форвардом был рассчитано до лета 2026 года, но соглашение было расторгнуто по согласию обоих сторон.

В прошедшем сезоне Пьер-Эмерик Аубамеянг провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он оформил 21 забитый гол и отдал 3 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Обамеянг близок к возвращению в Европу.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Кадисия чемпионат Саудовской Аравии по футболу расторжение контракта
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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