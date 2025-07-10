Обамеянг близок к возвращению в Европу. Прошли переговоры
Пьер-Эмерик Обамеянг может вновь стать игроком «Марселя»
Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Марселя», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 36-летний футболист покинет «Аль-Кадисию» как свободный агент. Французский клуб уже провел переговоры с агентами Обамеянга. Трансфер вполне вероятен, но ключевым вопросом остается зарплата.
В прошедшем сезоне в составе «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг 36 матчей, в которых отличился 21 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что сын легендарного нападающего покинет «Ювентус».
🚨🔵⚪️ Olympique Marseille held talks today with Pierre-Emerick Aubameyang and his camp as his return is a concrete possibility.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025
OM are open to making it happen but only at their financial conditions, salary will be the key point.
Auba will leave Al Qadsiah as free agent. pic.twitter.com/n85UCKQtdW
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