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Франция
10 июля 2025, 22:27 | Обновлено 10 июля 2025, 23:18
1172
0

Обамеянг близок к возвращению в Европу. Прошли переговоры

Пьер-Эмерик Обамеянг может вновь стать игроком «Марселя»

10 июля 2025, 22:27 | Обновлено 10 июля 2025, 23:18
1172
0
Обамеянг близок к возвращению в Европу. Прошли переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Марселя», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 36-летний футболист покинет «Аль-Кадисию» как свободный агент. Французский клуб уже провел переговоры с агентами Обамеянга. Трансфер вполне вероятен, но ключевым вопросом остается зарплата.

В прошедшем сезоне в составе «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг 36 матчей, в которых отличился 21 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что сын легендарного нападающего покинет «Ювентус».

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Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель Аль-Кадисия чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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