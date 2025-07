Обамеянг близок к возвращению в Европу. Прошли переговоры

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком «Марселя», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 36-летний футболист покинет «Аль-Кадисию» как свободный агент. Французский клуб уже провел переговоры с агентами Обамеянга. Трансфер вполне вероятен, но ключевым вопросом остается зарплата.

В прошедшем сезоне в составе «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг 36 матчей, в которых отличился 21 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что сын легендарного нападающего покинет «Ювентус».

