Полузащитник Реала, который не нужен Алонсо, нашел новый клуб

Испанский полузащитник мадридского Реала Дани Себальос, который не нужен новому главному тренеру «сливочных» Хаби Алонсо, близок к смене клубной прописки.

По информации инсайдера Николо Скиры, «Бетис» уже связался с представителями 28-летнего полузащитника, предложив 4-летний контракт.

«Реал» купил Себальоса именно у «Бетиса» летом 2017 года за 16,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Дани отдал 2 ассиста в 40 матчах за королевский клуб.

Ранее сообщалось, что первый изгнанник Алонсо променял Реал на Сегунду.

