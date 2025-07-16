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Англия
16 июля 2025, 11:59 | Обновлено 16 июля 2025, 12:09
145
0

ФОТО. Вдохновились прошлым. Ман Юнайтед презентовал гостевую форму

Английский клуб заставит фанатов ностальгировать

16 июля 2025, 11:59 | Обновлено 16 июля 2025, 12:09
145
0
ФОТО. Вдохновились прошлым. Ман Юнайтед презентовал гостевую форму
ФК Манчестер Юнайтед

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» совместно с известным брендом Adidas опубликовал новый гостевой комплект формы на сезон 2025/26.

На фоне белой футболки присутствуют узоры снежинок в лиловом цвете. При создании формы дизайнеры вдохновились формой «Манчестер Юнайтед» в 1992 году.

Образ дополняет V-образный воротник с нахлестом, сливовые шорты и белые гетры.

«В этом сезоне мы хотели переосмыслить один из самых узнаваемых узоров в истории клуба и подать его по-новому – смело и современно, использовав обновленную палитру цветов.

Глубокие пурпурные оттенки гармонично сочетаются с белой основой и металлическими акцентами. Мы с нетерпением ждем, когда эта форма появится на поле и трибунах», – сказал старший дизайнер Adidas Юрген Ранк.

ФОТО. Вдохновились прошлым. Ман Юнайтед презентовал гостевую форму

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Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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