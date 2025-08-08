Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швайнштайгер назвал игрока, который несправедливо выиграл Золотой мяч
Другие новости
08 августа 2025, 02:44 |
185
0

Швайнштайгер назвал игрока, который несправедливо выиграл Золотой мяч

Легендарный немец выделил Фабио Каннаваро

08 августа 2025, 02:44 |
185
0
Швайнштайгер назвал игрока, который несправедливо выиграл Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Бастиан Швайнштайгер

Бывший игрок «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер назвал футболиста, который, по его мнению, несправедливо выиграл Золотой мяч.

«Золотой мяч дается лучшему футболисту? Я больше в это не верю. В 2006 году защитник сборной Италии Фабио Каннаваро выиграл эту награду только потому, что он был чемпионом мира, это единственная причина», – сказал Швайнштайгер.

Ранее легендарный полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле высказался о лидере каталонской «Барселоны» 17-летнем Ламине Ямале.

По теме:
Кто лидирует между Барселоной и Реалом по количеству Золотых мячей?
Легендарный хавбек Баварии и сборной Германии празднует день рождения
Опять он? Лидеры по ассистам в плей-офф международных турниров с 1996 года
Бастиан Швайнштайгер Фабио Каннаваро
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Футбол | 08 августа 2025, 02:45 0
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК

Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07 августа 2025, 08:37 2
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион

«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца

Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Футбол | 07.08.2025, 04:17
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07.08.2025, 05:00
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем