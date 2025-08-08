Швайнштайгер назвал игрока, который несправедливо выиграл Золотой мяч
Легендарный немец выделил Фабио Каннаваро
Бывший игрок «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер назвал футболиста, который, по его мнению, несправедливо выиграл Золотой мяч.
«Золотой мяч дается лучшему футболисту? Я больше в это не верю. В 2006 году защитник сборной Италии Фабио Каннаваро выиграл эту награду только потому, что он был чемпионом мира, это единственная причина», – сказал Швайнштайгер.
Ранее легендарный полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле высказался о лидере каталонской «Барселоны» 17-летнем Ламине Ямале.
