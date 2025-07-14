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  4. ПСЖ при Энрике лишь второй раз проиграл матч с разницей в три мяча
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 14:44 |
220
0

ПСЖ при Энрике лишь второй раз проиграл матч с разницей в три мяча

Первый такой случай произошел в октябре 2023 года

14 июля 2025, 14:44 |
220
0
ПСЖ при Энрике лишь второй раз проиграл матч с разницей в три мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

«ПСЖ» под руководством Луиса Энрике лишь во второй раз потерпел поражение с разницей в три гола.

13 июля состоялся финал Клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Поединок завершился разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

Первое подобное поражение случилось еще 4 октября 2023 года в матче группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против «Ньюкасла» (1:4). Поражение против «Челси» также стало для Луиса и парижан пятым в 11 поединках против английских команд (5 побед, 1 ничья, 5 поражений).

Луис Энрике официально возглавил парижан 5 июля 2023 года. С тех пор испанский тренер провел во главе клуба 118 матчей.

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статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Луис Энрике
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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