ПСЖ при Энрике лишь второй раз проиграл матч с разницей в три мяча

«ПСЖ» под руководством Луиса Энрике лишь во второй раз потерпел поражение с разницей в три гола.

13 июля состоялся финал Клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Поединок завершился разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

Первое подобное поражение случилось еще 4 октября 2023 года в матче группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против «Ньюкасла» (1:4). Поражение против «Челси» также стало для Луиса и парижан пятым в 11 поединках против английских команд (5 побед, 1 ничья, 5 поражений).

Луис Энрике официально возглавил парижан 5 июля 2023 года. С тех пор испанский тренер провел во главе клуба 118 матчей.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | Not the English again!



In the 118 matches since Luis Enrique took over in July 2023, PSG have been beaten by a three-goal margin only twice:



• v Newcastle (4–1 on 4 Oct 2023)

• v Chelsea (3–0 on 13 Jul 2025) 🆕



He has now lost 5 out of 11 matches against English teams… pic.twitter.com/bhzaPcN8Uq