Начиная с 2013 года, лондонский «Челси» не потерпел ни одного поражения в последних шести международных финалах (за исключением матчей за Суперкубок УЕФА).

13 июля состоялся финальный поединок Клубного чемпионата мира между командами «Челси» и «ПСЖ». Встреча завершилась разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

Кроме финала КЧМ против парижан, в этот список также входят матчи против: «Реал Бетис» (4:1, Лига конференций 2024/25), «Палмейраса» (2:1, КЧМ 2021/22), «Манчестер Сити» (1:0, Лига чемпионов 2020/21), „Арсенала“ (4:1, Лига Европы 2018/19) и «Бенфики» (2:1, Лига Европы 2012/13).

6 - Since 2013, #Chelsea have won all the last 6 Major European competitions Finals played (ex. Supercup) scoring 16 goals (2.7 on average per match) e conceding only 4. Champion. #ChelseaPSG