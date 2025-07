Игроки Челси вписали свои имена в историю клубных чемпионатов мира

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Для многих игроков «Челси» эта игра стала знаковой.

Мало Гюсто и Энцо Фернандес являются единственными игроками «Челси», которые сыграли во всех 7-ми матчах клубного чемпионата мира.

Педру Нету, Коул Палмер и Жоау Педру стали лучшими бомбардирами Челси на турнире (по 3 гола).

Жоау Педру стал 8-м бразильцем, который забивал в финальных матчах КЧМ:

Энцо Фернандес стал вторым игроком после Хулиана Альвареса («Манчестер Сити», 2023), который стал действующим чемпионом мира и действующим клубным чемпионом мира.

Энцо Мареска стал вторым итальянским тренером после Карло Анчелотти, который выиграл клубный чемпионат мира.

Enzo Maresca is just the second Italian manager to win the FIFA Club World Cup after Carlo Ancelotti, who has won it three times.



He brings home the trophy in his first tournament. 🏆 pic.twitter.com/yfTv0PoVpJ