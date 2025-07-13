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Италия
13 июля 2025, 09:58 | Обновлено 13 июля 2025, 10:40
908
0

Аталанта включилась в борьбу с Ромой за грузинского форварда

Жорж Микаутадзе заинтересовал другой клуб Серии А

13 июля 2025, 09:58 | Обновлено 13 июля 2025, 10:40
908
0
Аталанта включилась в борьбу с Ромой за грузинского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Итальянский клуб «Аталанта» нашел нового футболиста на роль центрального нападающего.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «богиня» рассматривает вариант трансфера 24-летнего футболиста «Лиона» Жоржа Микаутадзе, у которого контракт с клубом действителен до лета 2028 года.

Примечательно, что римская «Рома» также проявляет интерес к грузинскому нападающему.

Во французский клуб Жорж перешел перед стартом сезона 2024/25. Всего за клуб форвард отыграл 47 матчей, забил 17 голов и оформил 11 ассистов.

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Рома Рим Серия A трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Италии по футболу чемпионат Франции по футболу Артем Довбик Лион трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Жорж Микаутадзе Аталанта Николо Скира
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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