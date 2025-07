Аталанта включилась в борьбу с Ромой за грузинского форварда

Итальянский клуб «Аталанта» нашел нового футболиста на роль центрального нападающего.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «богиня» рассматривает вариант трансфера 24-летнего футболиста «Лиона» Жоржа Микаутадзе, у которого контракт с клубом действителен до лета 2028 года.

Примечательно, что римская «Рома» также проявляет интерес к грузинскому нападающему.

Во французский клуб Жорж перешел перед стартом сезона 2024/25. Всего за клуб форвард отыграл 47 матчей, забил 17 голов и оформил 11 ассистов.

#Atalanta have shown interest in #OlympiqueLyonnais’ striker Georges #Mikautadze (born in 2000). #transfers