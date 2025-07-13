Аталанта включилась в борьбу с Ромой за грузинского форварда
Жорж Микаутадзе заинтересовал другой клуб Серии А
Итальянский клуб «Аталанта» нашел нового футболиста на роль центрального нападающего.
Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «богиня» рассматривает вариант трансфера 24-летнего футболиста «Лиона» Жоржа Микаутадзе, у которого контракт с клубом действителен до лета 2028 года.
Примечательно, что римская «Рома» также проявляет интерес к грузинскому нападающему.
Во французский клуб Жорж перешел перед стартом сезона 2024/25. Всего за клуб форвард отыграл 47 матчей, забил 17 голов и оформил 11 ассистов.
#Atalanta have shown interest in #OlympiqueLyonnais’ striker Georges #Mikautadze (born in 2000). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 12, 2025
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