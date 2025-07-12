Фабрицио Романо: Борнмут подпишет голкипера Челси

Сербский вратарь лондонского «Челси» Джордже Петрович в ближайшее время станет игроком «Борнмута», сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Борнмут» согласовал с «Челси» все финальные условия трансфера. Сумма сделки составит 25 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что Петрович пройдет медосмотр в течение следующих дней, после чего подпишет долгосрочный контракт.

Ранее Петрович выступал за французский «Страсбург» на правах аренды. В сезоне 2024/25 он провел 31 матч (из которых 10 завершил на ноль) и пропустил 38 мячей.

В составе «Борнмута» Петрович будет играть вместе с украинским защитником Ильей Забарным, который недавно начал подготовку к новому сезону в составе вишен.