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Англия
12 июля 2025, 04:59 | Обновлено 12 июля 2025, 05:33
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Фабрицио Романо: Борнмут подпишет голкипера Челси

Джордже Петрович станет одноклубником Ильи Забарного

12 июля 2025, 04:59 | Обновлено 12 июля 2025, 05:33
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Фабрицио Романо: Борнмут подпишет голкипера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордже Петрович

Сербский вратарь лондонского «Челси» Джордже Петрович в ближайшее время станет игроком «Борнмута», сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Борнмут» согласовал с «Челси» все финальные условия трансфера. Сумма сделки составит 25 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что Петрович пройдет медосмотр в течение следующих дней, после чего подпишет долгосрочный контракт.

Ранее Петрович выступал за французский «Страсбург» на правах аренды. В сезоне 2024/25 он провел 31 матч (из которых 10 завершил на ноль) и пропустил 38 мячей.

В составе «Борнмута» Петрович будет играть вместе с украинским защитником Ильей Забарным, который недавно начал подготовку к новому сезону в составе вишен.

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Джордже Петрович трансферы Страсбург Борнмут Челси трансферы АПЛ Илья Забарный Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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