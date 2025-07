ОФИЦИАЛЬНО. Почти рекорд. Ньюкасл подписал экс-вингера МЮ

«Ньюкасл» официально объявил о подписании шведского вингера «Ноттингем Форест» Антони Эланги.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт.

По информации СМИ, «Ньюкасл» заплатил за игрока 61,4 миллиона евро, что является вторым самым дорогим трансфером в истории клуба. Рекорд принадлежит Александру Исаку, за которого летом 2022 года отдали 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Антони Эланга провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» подпишет Доминика Кальверт-Льюина.

Welcome to Newcastle, Anthony! ⚡️



We have completed the signing of winger Anthony Elanga from Nottingham Forest on a long-term deal. pic.twitter.com/AkLUEPE5Qg