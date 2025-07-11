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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Почти рекорд. Ньюкасл подписал экс-вингера МЮ
Англия
11 июля 2025, 22:52 |
1040
0

ОФИЦИАЛЬНО. Почти рекорд. Ньюкасл подписал экс-вингера МЮ

Антони Эланга покинул «Ноттингем Форест»

11 июля 2025, 22:52 |
1040
0
ОФИЦИАЛЬНО. Почти рекорд. Ньюкасл подписал экс-вингера МЮ
ФК Ньюкасл. Антони Эланга

«Ньюкасл» официально объявил о подписании шведского вингера «Ноттингем Форест» Антони Эланги.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт.

По информации СМИ, «Ньюкасл» заплатил за игрока 61,4 миллиона евро, что является вторым самым дорогим трансфером в истории клуба. Рекорд принадлежит Александру Исаку, за которого летом 2022 года отдали 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Антони Эланга провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» подпишет Доминика Кальверт-Льюина.

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл трансферы Ноттингем Форест трансферы АПЛ Антони Эланга
Дмитрий Вус Источник: ФК Ньюкасл
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