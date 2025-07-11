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Уимблдон
11 июля 2025, 13:21 |
582
1

Легендарный Федерер сделал прогноз на полуфинал Уимблдона Синнер – Джокович

Роджер считает, что Новак сумеет победить Янника

11 июля 2025, 13:21 |
582
1
Легендарный Федерер сделал прогноз на полуфинал Уимблдона Синнер – Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер, который за карьеру восемь раз выиграл трофей Уимблдона, сделал прогноз на полуфинальный матч травяного мейджора между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

Один из фанатов тенниса спросил у Роджера, кто выйдет победителем из этого противостояния. Федерер, слегка поразмыслив, ответил: «Думаю, Новак».

Встреча Синнера и Джоковича состоится 11 июля и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву. Победитель поединка в финале поборется либо против Тейлора Фритца, либо против Карлоса Алькараса.

Sport.ua подготовил анонс на матч Синнер – Джокович, а также проведет видеотрансляцию игры.

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Роджер Федерер Новак Джокович Янник Синнер Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Сіннер.
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