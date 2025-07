Легендарный Федерер сделал прогноз на полуфинал Уимблдона Синнер – Джокович

Легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер, который за карьеру восемь раз выиграл трофей Уимблдона, сделал прогноз на полуфинальный матч травяного мейджора между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.

Один из фанатов тенниса спросил у Роджера, кто выйдет победителем из этого противостояния. Федерер, слегка поразмыслив, ответил: «Думаю, Новак».

Встреча Синнера и Джоковича состоится 11 июля и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву. Победитель поединка в финале поборется либо против Тейлора Фритца, либо против Карлоса Алькараса.

Sport.ua подготовил анонс на матч Синнер – Джокович, а также проведет видеотрансляцию игры.

"Roger, who is going to win, Djokovic or Sinner?"

- Roger Federer: Hmm, Novak!



