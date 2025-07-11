Легендарный Федерер сделал прогноз на полуфинал Уимблдона Синнер – Джокович
Роджер считает, что Новак сумеет победить Янника
Легендарный швейцарский экс-теннисист Роджер Федерер, который за карьеру восемь раз выиграл трофей Уимблдона, сделал прогноз на полуфинальный матч травяного мейджора между Янником Синнером и Новаком Джоковичем.
Один из фанатов тенниса спросил у Роджера, кто выйдет победителем из этого противостояния. Федерер, слегка поразмыслив, ответил: «Думаю, Новак».
Встреча Синнера и Джоковича состоится 11 июля и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву. Победитель поединка в финале поборется либо против Тейлора Фритца, либо против Карлоса Алькараса.
Sport.ua подготовил анонс на матч Синнер – Джокович, а также проведет видеотрансляцию игры.
"Roger, who is going to win, Djokovic or Sinner?"— We Are Tennis (@WeAreTennis) July 11, 2025
- Roger Federer: Hmm, Novak!
(🎥 @sportklub)pic.twitter.com/Qe8GIrYKED
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