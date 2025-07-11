Букмекеры назвали чемпиона Уимблдона-2025 у мужчин перед полуфиналами
Главным фаворитом на трофей является Карлос Алькарас, второй претендент – Янник Синнер
11 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.
Полуфинальные пары: Тейлор Фритц – Карлос Алькарас, Янник Синнер – Новак Джокович.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Перед стартом противостояний букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя Уимблдона. Главным фаворитом на трофей является действующий чемпион Алькарас – 1.75.
Вторым претендентом на итоговую победу идет Синнер – 3.20. Шансы Джоковича и Фритца расцениваются в 5.00 и 17.00 соответственно.
Встреча Тейлора и Карлоса в пятницу стартует в 15:30 по Киеву, Янник и Новак начнут ориентировочно в 17:30.
Кто выиграет трофей Уимблдона у мужчин? Мнение букмекеров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
10 июля Аманда Анисимова наказала Арину Соболенко, а Ига Свентек выбила Белинду Бенчич
В Италии пишут, что «красно-синие» предложили за бразильца всего 15 миллионов евро