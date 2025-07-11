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Уимблдон
11 июля 2025, 12:27 |
331
0

Букмекеры назвали чемпиона Уимблдона-2025 у мужчин перед полуфиналами

Главным фаворитом на трофей является Карлос Алькарас, второй претендент – Янник Синнер

11 июля 2025, 12:27 |
331
0
Букмекеры назвали чемпиона Уимблдона-2025 у мужчин перед полуфиналами
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Полуфинальные пары: Тейлор Фритц – Карлос Алькарас, Янник Синнер – Новак Джокович.

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Перед стартом противостояний букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя Уимблдона. Главным фаворитом на трофей является действующий чемпион Алькарас – 1.75.

Вторым претендентом на итоговую победу идет Синнер – 3.20. Шансы Джоковича и Фритца расцениваются в 5.00 и 17.00 соответственно.

Встреча Тейлора и Карлоса в пятницу стартует в 15:30 по Киеву, Янник и Новак начнут ориентировочно в 17:30.

Кто выиграет трофей Уимблдона у мужчин? Мнение букмекеров

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Уимблдон-2025 котировки букмекеров азарт Янник Синнер Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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