Букмекеры назвали чемпиона Уимблдона-2025 у мужчин перед полуфиналами

11 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Полуфинальные пары: Тейлор Фритц – Карлос Алькарас, Янник Синнер – Новак Джокович.

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Перед стартом противостояний букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя Уимблдона. Главным фаворитом на трофей является действующий чемпион Алькарас – 1.75.

Вторым претендентом на итоговую победу идет Синнер – 3.20. Шансы Джоковича и Фритца расцениваются в 5.00 и 17.00 соответственно.

Встреча Тейлора и Карлоса в пятницу стартует в 15:30 по Киеву, Янник и Новак начнут ориентировочно в 17:30.

Кто выиграет трофей Уимблдона у мужчин? Мнение букмекеров