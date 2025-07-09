ОФИЦИАЛЬНО. Александр Рябоконь возглавил Лесное
61-летний специалист возглавил клуб из одноименного села
Украинский тренер Александр Рябоконь стал главным тренером «Лесного», сообщают социальные сети клуба.
61-летний специалист возглавил клуб, который в предстоящем сезоне дебютирует на профессиональном уровне. «Лесное» сыграет во Второй лиге Украины.
Последним клубом Александра Рябоконя был вышгородский «Диназ». До этого на протяжении 10 лет он тренировал черниговскую «Десну», которая после начала полномасштабного вторжения рф в Украину прекратила свое существование.
Ранее сообщалось о том, что состоялась жеребьевка календаря Второй лиги.
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