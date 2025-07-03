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Украина. Вторая лига
03 июля 2025, 20:43 | Обновлено 03 июля 2025, 20:58
357
0

Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги: 23 команды, старт 26 июля

Команды разделены на две группы по региональному фактору

03 июля 2025, 20:43 | Обновлено 03 июля 2025, 20:58
357
0
Состоялась жеребьевка календаря Второй лиги: 23 команды, старт 26 июля
ПФЛ

Днем 3 июля жеребьевкой был определен календарь соревнований в группах А и Б Второй лиги.

На Конференции ПФЛ клубами Второй лиги ПФЛ было принято решение проводить в этом сезоне соревнования в три круга с целью обеспечения большей игровой практики.

Соответственно, команды Второй лиги распределяются на две группы (А и Б) по территориальному принципу.

Чемпионат Украины среди команд клубов Второй лиги сезона 2025/26 проводится в три круга – осень-весна по круговой системе.

Первые два круга – по одному матчу на своем поле и на поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.

Третий круг – по одному матчу с каждой из команд соответствующей группы, распределение матчей на своем поле и на поле соперника – в зависимости от места в таблице по итогам первых двух кругов.

В этом сезоне во Второй лиге сыграют 23 команды. Базовая дата первого тура – 26 июля 2025 года.

Вторая лига 2025/26

Группа А

  • Буковина-2 (Черновцы), СК Вильховцы, Куликов-Билка, Полесье-2 (Житомир), Реал Фарма (Одесса), Нива (Винница), Самбор-Нива-2 (Тернополь), Скала 1911 (Стрый), Ужгород, Лесное (Киев), Атлет (Киев)

Группа Б

  • Горняк-Спорт (Горишни Плавни), Диназ (Вышгород), Колос-2 (Ковалевка), Левый Берег-2 (Киев), Локомотив (Киев), Металлург (Запорожье), Александрия-2, Пенуэл (Кривой Рог), Тростянец, Чайка (Петропавловская Борщаговка), Черноморец-2 (Одесса), Ребел (Киев)

Видеозапись жеребьевки

Календарь матчей

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу жеребьевка календарь расписание даты и время матчей Металлург Запорожье Горняк-Спорт Скала 1911 Стрый Нива Винница Ужгород ПФЛ Украины Реал Фарма Одесса Тростянец Черноморец-2 Одесса Диназ Вышгород Чайка Петропавловская Борщаговка Атлет Киев Локомотив Киев Вильхивцы Пенуэл Кривой Рог Лесное Полесье-2 Житомир Александрия-2 Самбор-Нива-2 Тернополь Колос-2 Ковалевка Левый Берег-2 Киев Куликов-Белка Ребел Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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