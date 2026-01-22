Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо будет готово к очередной смене тренера при одном условии
Украина. Премьер лига
22 января 2026, 07:02 |
834
0

Динамо будет готово к очередной смене тренера при одном условии

Костюку дали шанс проявить себя до лета

22 января 2026, 07:02 |
834
0
Динамо будет готово к очередной смене тренера при одном условии
ФК Динамо. Игорь Костюк

Игорь Костюк накануне Нового года был назначен на должность главного тренера «Динамо».

Пока подробностей о контракте тренера с киевлянами нет, но, как отмечает журналист Игорь Бурбас, Костюк будет иметь шанс проявить себя до лета. После завершения сезона Игорь Суркис посмотрит на результаты команды и примет окончательное решение – оставлять Костюка на длительный срок или снова искать нового тренера.

Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

По теме:
Поворознюк принял важное решение о будущем Ингульца
Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов
ЯРМОЛЕНКО: «Я всегда рад играть за сборную, но прежде всего – Динамо»
Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22 января 2026, 06:23 0
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф

Лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария уже получили путевки в 1/8 финала

Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21 января 2026, 11:39 1
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины

Болденков, Панчишин, Рогачев, Оробец, Ныч, Петько и Непейпиев покинули ФК «Феникс-Мариуполь»

Если бы завтра был матч со Швецией. Стартовый состав от эксперта
Футбол | 21.01.2026, 11:27
Если бы завтра был матч со Швецией. Стартовый состав от эксперта
Если бы завтра был матч со Швецией. Стартовый состав от эксперта
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Бокс | 21.01.2026, 07:49
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Барселона начала переговоры за нападающего с ценником 200 млн евро
Футбол | 22.01.2026, 03:32
Барселона начала переговоры за нападающего с ценником 200 млн евро
Барселона начала переговоры за нападающего с ценником 200 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
20.01.2026, 08:46 25
Футбол
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 15
Другие виды
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
20.01.2026, 19:23
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем