Динамо будет готово к очередной смене тренера при одном условии
Костюку дали шанс проявить себя до лета
Игорь Костюк накануне Нового года был назначен на должность главного тренера «Динамо».
Пока подробностей о контракте тренера с киевлянами нет, но, как отмечает журналист Игорь Бурбас, Костюк будет иметь шанс проявить себя до лета. После завершения сезона Игорь Суркис посмотрит на результаты команды и примет окончательное решение – оставлять Костюка на длительный срок или снова искать нового тренера.
Ранее бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
