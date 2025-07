Новый этап жизни. Титулованный итальянец стал совладельцем клуба MLS

Известный итальянский защитник Джорджо Кьеллини, который завершил профессиональную карьеру зимой 2024 года, получил новый вызов в своей жизни.

Бывший игрок сборной Италии официально присоединился к составу владельцев американского клуба «Лос-Анджелес».

«Для меня большая честь стать частью группы владельцев «Лос-Анджелес». Когда я приехал сюда три года назад как игрок, я сразу почувствовал, что в этом клубе есть что-то особенное.

Это амбициозная организация, созданная чрезвычайными людьми и поддерживаемая сообществом, которая действительно заставляет тебя чувствовать себя как дома. Именно поэтому в прошлом году я выразил желание стать совладельцем, и теперь я горжусь тем, что продолжаю это путешествие и поддерживаю проект, в который глубоко верю», – сказал Джорджо.

Перед завершением карьеры Кьеллини выступал за «Лос-Анджелес», сыграв всего за клуб 45 матчей (один гол и один ассист). Вместе с коллективом Джорджо выиграл два национальных трофея США.

Legendary defender and former LAFC player Giorgio Chiellini has joined the club’s ownership group.