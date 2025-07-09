Новый этап жизни. Титулованный итальянец стал совладельцем клуба MLS
Джорджо Кьеллини получил акции клуба «Лос-Анджелес»
Известный итальянский защитник Джорджо Кьеллини, который завершил профессиональную карьеру зимой 2024 года, получил новый вызов в своей жизни.
Бывший игрок сборной Италии официально присоединился к составу владельцев американского клуба «Лос-Анджелес».
«Для меня большая честь стать частью группы владельцев «Лос-Анджелес». Когда я приехал сюда три года назад как игрок, я сразу почувствовал, что в этом клубе есть что-то особенное.
Это амбициозная организация, созданная чрезвычайными людьми и поддерживаемая сообществом, которая действительно заставляет тебя чувствовать себя как дома. Именно поэтому в прошлом году я выразил желание стать совладельцем, и теперь я горжусь тем, что продолжаю это путешествие и поддерживаю проект, в который глубоко верю», – сказал Джорджо.
Перед завершением карьеры Кьеллини выступал за «Лос-Анджелес», сыграв всего за клуб 45 матчей (один гол и один ассист). Вместе с коллективом Джорджо выиграл два национальных трофея США.
Legendary defender and former LAFC player Giorgio Chiellini has joined the club’s ownership group.— LAFC (@LAFC) July 8, 2025
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