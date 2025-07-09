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Major League Soccer
09 июля 2025, 09:44 | Обновлено 09 июля 2025, 09:45
378
0

Новый этап жизни. Титулованный итальянец стал совладельцем клуба MLS

Джорджо Кьеллини получил акции клуба «Лос-Анджелес»

09 июля 2025, 09:44 | Обновлено 09 июля 2025, 09:45
378
0
Новый этап жизни. Титулованный итальянец стал совладельцем клуба MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Известный итальянский защитник Джорджо Кьеллини, который завершил профессиональную карьеру зимой 2024 года, получил новый вызов в своей жизни.

Бывший игрок сборной Италии официально присоединился к составу владельцев американского клуба «Лос-Анджелес».

«Для меня большая честь стать частью группы владельцев «Лос-Анджелес». Когда я приехал сюда три года назад как игрок, я сразу почувствовал, что в этом клубе есть что-то особенное.

Это амбициозная организация, созданная чрезвычайными людьми и поддерживаемая сообществом, которая действительно заставляет тебя чувствовать себя как дома. Именно поэтому в прошлом году я выразил желание стать совладельцем, и теперь я горжусь тем, что продолжаю это путешествие и поддерживаю проект, в который глубоко верю», – сказал Джорджо.

Перед завершением карьеры Кьеллини выступал за «Лос-Анджелес», сыграв всего за клуб 45 матчей (один гол и один ассист). Вместе с коллективом Джорджо выиграл два национальных трофея США.

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Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Андрей Витренко Источник: ФК Лос-Анджелес
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