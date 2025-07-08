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  4. Где продолжит карьеру Месси? За звездного аргентинца идет серьезная борьба
Major League Soccer
08 июля 2025, 11:52 | Обновлено 08 июля 2025, 12:10
1064
3

Где продолжит карьеру Месси? За звездного аргентинца идет серьезная борьба

«Интер Майами» уверен, что сможет сохранить аргентинца в составе

08 июля 2025, 11:52 | Обновлено 08 июля 2025, 12:10
1064
3
Где продолжит карьеру Месси? За звездного аргентинца идет серьезная борьба
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вингер американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пока не принял окончательного решение о клубе, в котором продолжит карьеру.

В услугах 38-летнего футболиста заинтересован «Аль-Ахли», который выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Контракт аргентинца истекает в декабре 2025 года, после чего он получит статус свободного агента.

По информации авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна, американский клуб уверен, что Месси останется в MLS и готов приложить все усилия, чтобы продлить сотрудничество с вингером еще, как минимум, на один год.

Несмотря на серьезный интерес и финансовые возможности «Аль-Ахли», руководство «Интер Майами» считает, что звездный аргентинец захочет остаться в команде. Сам Месси доволен своим нынешним положением, поэтому с высокой вероятностью подпишет новый контракт.

Главная цель Лионеля – подойти к чемпионату мира, который состоится в 2026 году, в оптимальной форме и иметь регулярную игровую практику. В нынешнем сезоне вингер провел 14 матчей в чемпионате и забил 12 голов.

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Дэвид Орнштейн Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда трансферы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Мессі наче комфортно в Інтер Маямі. 
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0
GroundUnder
Криштиану на пороге чтобы за 5-ую команду в своей карьере забить 100 голов (Реал Мадрид 450, Ювентус 101, Манчестер Юнайтед 145, Аль-Насср 99 !!, Португалия 138)
Месси на пороге чтобы за 4-ую команду в своей карьере сделать 30 ассистов (Барселона 269, ПСЖ 34, Интер Майами 24 !!, Аргентина 58)
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