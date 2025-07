Где продолжит карьеру Месси? За звездного аргентинца идет серьезная борьба

Вингер американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси пока не принял окончательного решение о клубе, в котором продолжит карьеру.

В услугах 38-летнего футболиста заинтересован «Аль-Ахли», который выступает в чемпионате Саудовской Аравии. Контракт аргентинца истекает в декабре 2025 года, после чего он получит статус свободного агента.

По информации авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна, американский клуб уверен, что Месси останется в MLS и готов приложить все усилия, чтобы продлить сотрудничество с вингером еще, как минимум, на один год.

Несмотря на серьезный интерес и финансовые возможности «Аль-Ахли», руководство «Интер Майами» считает, что звездный аргентинец захочет остаться в команде. Сам Месси доволен своим нынешним положением, поэтому с высокой вероятностью подпишет новый контракт.

Главная цель Лионеля – подойти к чемпионату мира, который состоится в 2026 году, в оптимальной форме и иметь регулярную игровую практику. В нынешнем сезоне вингер провел 14 матчей в чемпионате и забил 12 голов.

🚨 Inter Miami extremely confident Lionel Messi will renew contract + lead club to Freedom Park stadium in 2026. Argentina legend targeted by Al Hilal - SPL’s pursuit of 38yo long standing - but #IMCF hope to announce fresh deal any time now @TheAthleticFC https://t.co/t411drjtT7