Бенфика близка к трансферу воспитанника Реала. Сливочные дали зеленый свет

Португальская «Бенфика» провела переговоры с мадридским «Реалом» по поводу 21-летнего воспитанника Рафы Обрадора.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, оба клуба достигли договоренности в общении – Рафа в ближайшее время присоединится к «орлам».

Воспитанник «Реала» предыдущий сезон отыграл на правах аренды за испанский клуб «Депортиво». На счету защитника 34 сыгранных поединка и один ассист.

Обрадор может заменить на позиции левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, который скоро перейдет в «Реал».

🚨🦅 Rafael Obrador will sign in as new Benfica player from Real Madrid in the next days, as exclusively revealed.



It’s all agreed also on player side… here we go, confirmed. ✅🚩



Álvaro Carreras will join Real Madrid right after the FIFA Club World Cup. 🤍⏳ pic.twitter.com/6EKsbGqDsm