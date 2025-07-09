Бенфика близка к трансферу воспитанника Реала. Сливочные дали зеленый свет
21-летний Рафа Обрадор готовится к переезду в Португалию
Португальская «Бенфика» провела переговоры с мадридским «Реалом» по поводу 21-летнего воспитанника Рафы Обрадора.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, оба клуба достигли договоренности в общении – Рафа в ближайшее время присоединится к «орлам».
Воспитанник «Реала» предыдущий сезон отыграл на правах аренды за испанский клуб «Депортиво». На счету защитника 34 сыгранных поединка и один ассист.
Обрадор может заменить на позиции левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, который скоро перейдет в «Реал».
🚨🦅 Rafael Obrador will sign in as new Benfica player from Real Madrid in the next days, as exclusively revealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025
It’s all agreed also on player side… here we go, confirmed. ✅🚩
Álvaro Carreras will join Real Madrid right after the FIFA Club World Cup. 🤍⏳ pic.twitter.com/6EKsbGqDsm
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