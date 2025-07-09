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  4. Бенфика близка к трансферу воспитанника Реала. Сливочные дали зеленый свет
Португалия
09 июля 2025, 07:51 |
693
0

Бенфика близка к трансферу воспитанника Реала. Сливочные дали зеленый свет

21-летний Рафа Обрадор готовится к переезду в Португалию

09 июля 2025, 07:51 |
693
0
Бенфика близка к трансферу воспитанника Реала. Сливочные дали зеленый свет
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Обрадор

Португальская «Бенфика» провела переговоры с мадридским «Реалом» по поводу 21-летнего воспитанника Рафы Обрадора.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, оба клуба достигли договоренности в общении – Рафа в ближайшее время присоединится к «орлам».

Воспитанник «Реала» предыдущий сезон отыграл на правах аренды за испанский клуб «Депортиво». На счету защитника 34 сыгранных поединка и один ассист.

Обрадор может заменить на позиции левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса, который скоро перейдет в «Реал».

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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