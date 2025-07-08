Назван ближайший трансфер Реала. Скоро должны объявить
Клуб покупает Каррераса
По информации СМИ, Реал продолжит усиление линии обороны, а ближайшим трансфером должен стать переход левого защитника Бенфики Альваро Каррераса.
На Клубном чемпионате мира хорошо себя слева в обороне проявил Фран Гарсия, но мадридцы решили, что им нужно приобрести Каррераса. Трансфер оценивается в 55-60 миллионов евро.
Нынешним летом Реал уже подписал защитников Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда.
22-летний Каррерас в минувшем сезоне провел 54 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
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