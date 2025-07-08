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Испания
08 июля 2025, 16:42 | Обновлено 08 июля 2025, 16:49
1115
0

Назван ближайший трансфер Реала. Скоро должны объявить

Клуб покупает Каррераса

08 июля 2025, 16:42 | Обновлено 08 июля 2025, 16:49
1115
0
Назван ближайший трансфер Реала. Скоро должны объявить
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас

По информации СМИ, Реал продолжит усиление линии обороны, а ближайшим трансфером должен стать переход левого защитника Бенфики Альваро Каррераса.

На Клубном чемпионате мира хорошо себя слева в обороне проявил Фран Гарсия, но мадридцы решили, что им нужно приобрести Каррераса. Трансфер оценивается в 55-60 миллионов евро.

Нынешним летом Реал уже подписал защитников Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда.

22-летний Каррерас в минувшем сезоне провел 54 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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Альваро Фернандес Каррерас Реал Мадрид Бенфика трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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