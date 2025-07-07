Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге

Диогу Жота навсегда вписал свое имя в историю Ливерпуля и АПЛ.

Португалец, начиная с сезона 2021/22, вошел в топ-5 футболистов АПЛ по среднему количеству минут, которые были необходимы для забитого гола.

Рассматривались только футболисты, которые отыграли не менее 5000 минут.

95 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

121 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)

134 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

141 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Готспур)

154 – Диогу Жота (Ливерпуль)