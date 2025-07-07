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  4. Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге
Англия
07 июля 2025, 15:07 |
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Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге

Лишь четыре футболиста забивали гол чаще, чем португалец

07 июля 2025, 15:07 |
250
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Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Диогу Жота навсегда вписал свое имя в историю Ливерпуля и АПЛ.

Португалец, начиная с сезона 2021/22, вошел в топ-5 футболистов АПЛ по среднему количеству минут, которые были необходимы для забитого гола.

Рассматривались только футболисты, которые отыграли не менее 5000 минут.

  • 95 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 121 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
  • 134 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 141 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Готспур)
  • 154 – Диогу Жота (Ливерпуль)
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Диогу Жота Эрлинг Холанд Александер Исак Мохамед Салах Гарри Кейн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл Тоттенхэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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