Англия07 июля 2025, 15:07 |
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Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге
Лишь четыре футболиста забивали гол чаще, чем португалец
07 июля 2025, 15:07 |
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Диогу Жота навсегда вписал свое имя в историю Ливерпуля и АПЛ.
Португалец, начиная с сезона 2021/22, вошел в топ-5 футболистов АПЛ по среднему количеству минут, которые были необходимы для забитого гола.
Рассматривались только футболисты, которые отыграли не менее 5000 минут.
- 95 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 121 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
- 134 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 141 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Готспур)
- 154 – Диогу Жота (Ливерпуль)
Only four players had a better minutes-per-goal ratio (min 5000 played) in the Premier League since the start of 2021/22 than Diogo Jota 🇵🇹— LiveScore (@livescore) July 7, 2025
What a player he was ❤️ pic.twitter.com/ifhqjfz7AM
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