Диогу Жота был среди пяти лучших игроков АПЛ в интересном рейтинге

Диогу Жота навсегда вписал свое имя в историю Ливерпуля и АПЛ.

Португалец, начиная с сезона 2021/22, вошел в топ-5 футболистов АПЛ по среднему количеству минут, которые были необходимы для забитого гола.

Рассматривались только футболисты, которые отыграли не менее 5000 минут.

Only four players had a better minutes-per-goal ratio (min 5000 played) in the Premier League since the start of 2021/22 than Diogo Jota 🇵🇹



