Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед указал на дверь известному футболисту
Маркус Рэшфорд намерен перейти в «Барселону», но никакой конкретики пока нет
Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Клуб провел серьезный разговор с 27-летним футболистом, в ходе которого сообщил, что он должен уйти. Тренерский штаб «красных дьяволов» во главе с португальским специалистом Рубеном Аморимом не заинтересован в услугах Маркуса.
Главным претендентом на вингера считается испанская «Барселона», которая планирует усилить атаку после провала с трансфером Нико Уильямса. На данный момент нет никакой конкретики, а переговоры между клубами далеки от финала.
Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и находится в структуре клуба с 2005 года. В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Астон Виллу», где провел десять матчей (два гола и два ассиста).
Контракт англичанина с «красными дьяволами» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.
🚨 Marcus Rashford exit, decision also made on club side as Man United and Rúben Amorim don’t count on him.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2025
Barcelona remains Marcus’ fav option for the summer window but nothing advanced yet at this stage + more options available.
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