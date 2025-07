Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед указал на дверь известному футболисту

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб провел серьезный разговор с 27-летним футболистом, в ходе которого сообщил, что он должен уйти. Тренерский штаб «красных дьяволов» во главе с португальским специалистом Рубеном Аморимом не заинтересован в услугах Маркуса.

Главным претендентом на вингера считается испанская «Барселона», которая планирует усилить атаку после провала с трансфером Нико Уильямса. На данный момент нет никакой конкретики, а переговоры между клубами далеки от финала.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и находится в структуре клуба с 2005 года. В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Астон Виллу», где провел десять матчей (два гола и два ассиста).

Контракт англичанина с «красными дьяволами» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.

🚨 Marcus Rashford exit, decision also made on club side as Man United and Rúben Amorim don’t count on him.



Barcelona remains Marcus’ fav option for the summer window but nothing advanced yet at this stage + more options available.



