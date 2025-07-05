Романо подтвердил. Манчестер Юнайтед указал на дверь известному футболисту

Вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб провел серьезный разговор с 27-летним футболистом, в ходе которого сообщил, что он должен уйти. Тренерский штаб «красных дьяволов» во главе с португальским специалистом Рубеном Аморимом не заинтересован в услугах Маркуса.

Главным претендентом на вингера считается испанская «Барселона», которая планирует усилить атаку после провала с трансфером Нико Уильямса. На данный момент нет никакой конкретики, а переговоры между клубами далеки от финала.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и находится в структуре клуба с 2005 года. В прошлом сезоне вингер играл на правах аренды за «Астон Виллу», где провел десять матчей (два гола и два ассиста).

Контракт англичанина с «красными дьяволами» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.