2 июля 2025 года каталонская «Барселона» представила новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Комплект выполнен компанией Nike в классических для клуба сине-гранатовых цветах. Особенностью этого года стал градиент на полосах, которые плавно переходят из синего в гранатовый цвет и наоборот, в зависимости от расположения полосы.

Сезон Ла Лиги 2024/25 «Барселона» под руководством Ханси Флика завершила на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 88 очков в 38 матчах чемпионата Испании.

ВИДЕО. Барселона представила новую домашнюю форму

Shaping the future. We are an eager, hungry team with a lot to say and everything ahead of us. We are here to forge the path not follow it. This is us – real, approachable, unfiltered. We speak how we feel, we dress how we want and we play as we know how. The future starts here.… pic.twitter.com/q8rFQyQA7i