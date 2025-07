ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Арсенала перешел в клуб из Саудовской Аравии

34-летний французский форвард Александр Ляказетт нашел новый клуб после ухода из «Лиона». Известный нападающий со следующего сезона будет играть за «Неом» из Саудовской Аравии.

Футболист перебрался в «Неом» на правах свободного агента. По словам инсайдера Николо Скиры, договор подписан до 2027 года.

Александр стал профессиональным футболистом благодаря академии «Лиона», в которой форвард не только вырос, но и сделал первые шаги. За все время пребывания в стане «ткачей» Ляказетт сыграл 391 поединок, оформил 201 гол и 55 ассистов.

Также в карьере форварда был вояж в Англию, где Александр представлял цвета «Арсенала». На счету нападающего 206 матчей за «канониров», 71 гол и 35 результативных передач.

تم التوقيع وبدأت الحكاية 🔛✍️

لاكازيت يختار نيوم لكتابة فصل جديد في مسيرته 🆕#نادي_نيوم_الرياضي



Signed … and the story begins 🔛✍️

Lacazette chooses NEOM S.C. to write a new chapter in his career 🆕#NEOMSportsClub pic.twitter.com/ooyqthpqPY