Ювентус близок к трансферу топ-форварда. Он дважды забивал Украине

25-летний центральный нападающий Джонатан Дэвид принял решение относительно своего будущего после ухода из «Лилля».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард достиг договоренности с «Ювентусом» о переходе на правах свободного агента.

В ближайшее время Джонатан пройдет медосмотр в итальянском клубе и подпишет долгосрочное соглашение.

Напомним, что по завершению сезона Дэвид покинул «Лилль», за который выступал на протяжении пяти лет. За французский коллектив нападающий отыграл 232 матча, забив 109 мячей и отдав 30 ассистов.

Недавно Джонатан сыграл в поединке против сборной Украины на турнире Canadian Shield 2025. Форвард сборной Канады отметился дублем и принес своей команде победу (4:2).

