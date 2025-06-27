Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый коуч. Брентфорд презентовал главного тренера
Англия
27 июня 2025, 20:40 | Обновлено 27 июня 2025, 20:50
775
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый коуч. Брентфорд презентовал главного тренера

44-летний Кейт Эндрюс будет руководить командой пчел

27 июня 2025, 20:40 | Обновлено 27 июня 2025, 20:50
775
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый коуч. Брентфорд презентовал главного тренера
ФК Брентфорд. Кейт Эндрюс

Руководство «Брентфорда» официально объявило о назначении 44-летнего Кейта Эндрюса на должность главного тренера первой команды.

Эндрюс присоединился к тренерскому штабу «пчел» в июле 2024 года, став ответственным за стандартные положения. До этого он работал в «Шеффилд Юнайтед» в штабе Криса Уайлдера, а еще раньше был ассистентом главного тренера сборной Ирландии Стивена Кенни (2020–2023) и помощником в «МК Донс» в сезоне 2015/16, когда клуб выступал в Чемпионшипе.

В качестве игрока Эндрюс провел 16-летнюю профессиональную карьеру, выступая за «Вулверхэмптон», «Халл Сити», «МК Донс», «Блэкберн» и другие клубы. Он сыграл 35 матчей за сборную Ирландии и участвовал в финальной части Евро-2012.

Директор по футболу «Брентфорда» Фил Джайлз прокомментировал назначение:

«Кейт – очень удачный выбор. Он отлично ладит со всеми, открыт и постоянно учится. Его идеи четкие, он внимателен к деталям, и игроки и персонал его уважают. Он понимает наш подход к тренировочному процессу и стилю игры, который мы сформировали во времена Томаса Франка.

Кейт внесет свою эволюцию, но не начинает с нуля — поэтому надеемся на быстрый прогресс. Мы искали не просто человека, который будет поддерживать статус-кво. Нам нужен был тот, кто улучшит игру команды, и у Кейта есть четкое видение, как это сделать.

Сейчас мы активно определяем, какой должна быть команда вокруг Кейта. Как сохранить достигнутое и двигаться вперед? Этот процесс еще продолжается. Нам важно найти правильный баланс навыков и опыта. Это интересная задача — сформировать новый штаб. Мы будем строить его постепенно, шаг за шагом».

«Брентфорд» активно работает над формированием нового тренерского штаба после ухода Томаса Франка в «Тоттенхэм» вместе с Джастином Кокрейном (ассистент главного тренера), Крисом Хасламом (руководитель физподготовки) и аналитиком Джо Ньютоном.

Эндрюс проработал в «Брентфорде» всего год перед повышением и уже зарекомендовал себя как хороший тактический аналитик и коммуникатор в клубе.

За «Брентфорд» выступает украинский защитник Егор Ярмолюк.

По теме:
ФОТО. Вы такие прекрасные! Семья Зинченко умилила всех новой публикацией
Клуб Премьер-лиги объявил о сотрудничестве с 26-летним испанским тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с голкипером
чемпионат Англии по футболу Брентфорд отставка назначение тренера Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Томас Франк
Николай Степанов Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский легионер заинтересован клубы из Бельгии и Нидерландов
Футбол | 27 июня 2025, 21:39 0
Украинский легионер заинтересован клубы из Бельгии и Нидерландов
Украинский легионер заинтересован клубы из Бельгии и Нидерландов

Максим Хлань может покинуть польскую «Лехию» Гданьск

Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Теннис | 27 июня 2025, 12:25 17
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?

В основе травяного слэма выступят Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Бокс | 27.06.2025, 00:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко
Футбол | 27.06.2025, 17:37
ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко
ФОТО. Мальчик с 130-го километра». Динамо выпустило комикс про Ярмоленко
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Футбол | 27.06.2025, 14:24
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль разозлился на руководство Барселоны из-за этого трансфера
Ямаль разозлился на руководство Барселоны из-за этого трансфера
25.06.2025, 22:55 2
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
25.06.2025, 22:36 2
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
26.06.2025, 20:45 1
Волейбол
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
26.06.2025, 22:59 2
Футбол
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
25.06.2025, 20:00 3
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 9
Футбол
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
Чемпионка US Open 2019 потерпела поражение в квалификации Уимблдона-2025
25.06.2025, 17:14 2
Теннис
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем