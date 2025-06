ОФИЦИАЛЬНО. У Ярмолюка новый коуч. Брентфорд презентовал главного тренера

Руководство «Брентфорда» официально объявило о назначении 44-летнего Кейта Эндрюса на должность главного тренера первой команды.

Эндрюс присоединился к тренерскому штабу «пчел» в июле 2024 года, став ответственным за стандартные положения. До этого он работал в «Шеффилд Юнайтед» в штабе Криса Уайлдера, а еще раньше был ассистентом главного тренера сборной Ирландии Стивена Кенни (2020–2023) и помощником в «МК Донс» в сезоне 2015/16, когда клуб выступал в Чемпионшипе.

В качестве игрока Эндрюс провел 16-летнюю профессиональную карьеру, выступая за «Вулверхэмптон», «Халл Сити», «МК Донс», «Блэкберн» и другие клубы. Он сыграл 35 матчей за сборную Ирландии и участвовал в финальной части Евро-2012.

Директор по футболу «Брентфорда» Фил Джайлз прокомментировал назначение:

«Кейт – очень удачный выбор. Он отлично ладит со всеми, открыт и постоянно учится. Его идеи четкие, он внимателен к деталям, и игроки и персонал его уважают. Он понимает наш подход к тренировочному процессу и стилю игры, который мы сформировали во времена Томаса Франка.

Кейт внесет свою эволюцию, но не начинает с нуля — поэтому надеемся на быстрый прогресс. Мы искали не просто человека, который будет поддерживать статус-кво. Нам нужен был тот, кто улучшит игру команды, и у Кейта есть четкое видение, как это сделать.

Сейчас мы активно определяем, какой должна быть команда вокруг Кейта. Как сохранить достигнутое и двигаться вперед? Этот процесс еще продолжается. Нам важно найти правильный баланс навыков и опыта. Это интересная задача — сформировать новый штаб. Мы будем строить его постепенно, шаг за шагом».

«Брентфорд» активно работает над формированием нового тренерского штаба после ухода Томаса Франка в «Тоттенхэм» вместе с Джастином Кокрейном (ассистент главного тренера), Крисом Хасламом (руководитель физподготовки) и аналитиком Джо Ньютоном.

Эндрюс проработал в «Брентфорде» всего год перед повышением и уже зарекомендовал себя как хороший тактический аналитик и коммуникатор в клубе.

За «Брентфорд» выступает украинский защитник Егор Ярмолюк.

We are delighted to announce the appointment of Keith Andrews as our new head coach 🤝