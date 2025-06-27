Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удержать лидера. Эвертон пытается сохранить центрального защитника
Англия
27 июня 2025, 15:15 | Обновлено 27 июня 2025, 15:17
335
0

Удержать лидера. Эвертон пытается сохранить центрального защитника

«Ириски» ведут переговоры с Джарредом Брантуэйтом о новом соглашении

27 июня 2025, 15:15 | Обновлено 27 июня 2025, 15:17
335
0
Удержать лидера. Эвертон пытается сохранить центрального защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарред Брантуэйт

Английский клуб «Эвертон» начал переговоры с центральным защитником Джарредом Брантуэйтом о новом контракте, несмотря на желание других клубов АПЛ переманить игрока.

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что «Эвертон» предложил защитнику соглашение с улучшенной зарплатой. Нынешний договор Джарреда завершается летом 2027 года.

На счету Брантуэйта 86 поединков за клуб из Ливерпуля, в которых футболист оформил шесть результативных действий (четыре гола и два ассиста).

По теме:
Пожелание Флика. Перишич решил, перейдет ли в Барселону этим летом
ОФИЦИАЛЬНО. Не спас от вылета. Лестер уволил легенду АПЛ
«Я надеюсь...». Винисиус назвал клуб, в котором продолжит карьеру
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джарред Брантуэйт продление контракта Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Дженоа возглавил новичка Серии А
Футбол | 27 июня 2025, 14:57 0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Дженоа возглавил новичка Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Дженоа возглавил новичка Серии А

Альберто Джилардино стал новым коучем «Пизы»

Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Теннис | 27 июня 2025, 12:25 14
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?

В основе травяного слэма выступят Свитолина, Костюк, Ястремская и Стародубцева

Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Футбол | 26.06.2025, 22:59
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Волейбол | 26.06.2025, 20:00
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Волейбол | 26.06.2025, 20:45
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
25.06.2025, 17:40 21
Теннис
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
Олимпийский чемпион: «От кого защищал Ломаченко Украину?»
25.06.2025, 20:55 4
Бокс
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
26.06.2025, 12:36 23
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
27.06.2025, 00:20
Бокс
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 4
Футбол
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
26.06.2025, 10:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем