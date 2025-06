Удержать лидера. Эвертон пытается сохранить центрального защитника

Английский клуб «Эвертон» начал переговоры с центральным защитником Джарредом Брантуэйтом о новом контракте, несмотря на желание других клубов АПЛ переманить игрока.

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что «Эвертон» предложил защитнику соглашение с улучшенной зарплатой. Нынешний договор Джарреда завершается летом 2027 года.

На счету Брантуэйта 86 поединков за клуб из Ливерпуля, в которых футболист оформил шесть результативных действий (четыре гола и два ассиста).

🚨🔵 Everton are in advanced talks over new deal for Jarrad Branthwaite. Improved salary and longer deal on the table. pic.twitter.com/z1CcuoyrQF