Удержать лидера. Эвертон пытается сохранить центрального защитника
«Ириски» ведут переговоры с Джарредом Брантуэйтом о новом соглашении
Английский клуб «Эвертон» начал переговоры с центральным защитником Джарредом Брантуэйтом о новом контракте, несмотря на желание других клубов АПЛ переманить игрока.
Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что «Эвертон» предложил защитнику соглашение с улучшенной зарплатой. Нынешний договор Джарреда завершается летом 2027 года.
На счету Брантуэйта 86 поединков за клуб из Ливерпуля, в которых футболист оформил шесть результативных действий (четыре гола и два ассиста).
🚨🔵 Everton are in advanced talks over new deal for Jarrad Branthwaite. Improved salary and longer deal on the table. pic.twitter.com/z1CcuoyrQF— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025
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