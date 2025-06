ОФИЦИАЛЬНО. Не спас от вылета. Лестер уволил легенду АПЛ

Английский клуб «Лестер», который со следующего сезона будет играть в Чемпионшипе, официально разорвал сотрудничество с главным тренером Рудом ван Нистелроем.

По информации «лис», коуч лично согласовал с представителями клуба расторжение контракта.

«Я хотел бы лично поблагодарить игроков «Лестер Сити», тренеров, академию и весь персонал, с которым работал, за их профессионализм и преданность во время моего пребывания в клубе.

Также благодарю болельщиков за поддержку и пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать клубу всего наилучшего в будущем», – сказал Руд ван Нистелрой.

Руд присоединился к коллективу в начале зимы 2024 года. Во главе клуба ван Нистелрой провел 27 матчей, оформив лишь пять побед, три ничьи и проиграв 19 игр.

В итоге под руководством Руда «Лестер» попал в зону вылета АПЛ по завершению сезона.

Leicester City Football Club and Ruud van Nistelrooy have mutually agreed that Ruud’s contract with the Club as First Team Manager will terminate with immediate effect.