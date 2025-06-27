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Англия
27 июня 2025, 12:43 | Обновлено 27 июня 2025, 12:54
430
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не спас от вылета. Лестер уволил легенду АПЛ

Руд ван Нистелрой согласовал с клубом свой уход

27 июня 2025, 12:43 | Обновлено 27 июня 2025, 12:54
430
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не спас от вылета. Лестер уволил легенду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

Английский клуб «Лестер», который со следующего сезона будет играть в Чемпионшипе, официально разорвал сотрудничество с главным тренером Рудом ван Нистелроем.

По информации «лис», коуч лично согласовал с представителями клуба расторжение контракта.

«Я хотел бы лично поблагодарить игроков «Лестер Сити», тренеров, академию и весь персонал, с которым работал, за их профессионализм и преданность во время моего пребывания в клубе.

Также благодарю болельщиков за поддержку и пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать клубу всего наилучшего в будущем», – сказал Руд ван Нистелрой.

Руд присоединился к коллективу в начале зимы 2024 года. Во главе клуба ван Нистелрой провел 27 матчей, оформив лишь пять побед, три ничьи и проиграв 19 игр.

В итоге под руководством Руда «Лестер» попал в зону вылета АПЛ по завершению сезона.

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Андрей Витренко Источник: ФК Лестер
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