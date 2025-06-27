ФОТО. Звёзды TikTok стали спонсорами английского футбольного клуба

С окончанием сезона клубного футбола летом болельщикам остается немного поводов для радости — разве что трансферы, расписание матчей и новая форма.

Но «Престон» добавил интриги, объявив новым титульным спонсором на сезон 2025/26 бренд SpudBros — популярных продавцов картофеля из TikTok с 4,2 млн подписчиков.

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Бизнес запустили братья Джейкоб и Харли Нельсоны в старом трамвае в центре Престона. «Это мечта. Мы поможем клубу добиться успеха», — заявил Харли.

В прошлом сезоне «Престон» едва избежал вылета, финишировав 20-м в Чемпионшипе. «Честь стать частью истории клуба», — добавил Джейкоб.