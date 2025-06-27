Реал впервые победил европейский клуб на клубных чемпионатах мира

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.

Беспроигрышная серия Реала на клубных чемпионатах мира составляет уже 18 матчей: 15 побед и 3 ничьих.

12 из 15 побед были одержаны с разницей по меньшей мере в два гола.

РБ Зальцбург стал первым европейским клубом, победившим Реал в рамках клубного чемпионата мира. До этого мадридцы побеждали только представителей других конфедераций.

Мадридский клуб продолжил еще одну интересную серию. Реал никогда не вылетал на групповые этапы международных соревнований.