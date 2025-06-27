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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 09:06 |
326
0

Реал впервые победил европейский клуб на клубных чемпионатах мира

Мадридцы продолжили свою уникальную беспроигрышную серию на турнире

27 июня 2025, 09:06 |
326
0
Реал впервые победил европейский клуб на клубных чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.

Беспроигрышная серия Реала на клубных чемпионатах мира составляет уже 18 матчей: 15 побед и 3 ничьих.

12 из 15 побед были одержаны с разницей по меньшей мере в два гола.

РБ Зальцбург стал первым европейским клубом, победившим Реал в рамках клубного чемпионата мира. До этого мадридцы побеждали только представителей других конфедераций.

Мадридский клуб продолжил еще одну интересную серию. Реал никогда не вылетал на групповые этапы международных соревнований.

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РБ Зальцбург Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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