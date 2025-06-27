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  4. С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 07:00 |
754
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С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

Мадридская команда выиграла группу H и на старте плей-офф встретится с Ювентусом

27 июня 2025, 07:00 |
754
0
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 27 июня состоялись матчи последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H.

Реал Мадрид одолел РБ Зальбург со счетом 3:0, а Аль-Хиляль справился с Пачукой – 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллектив Хаби Алонсо обыграл соперников благодаря голам Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсии. Подопечные Симоне Индзаги разобрали оппонентов из Мексики с забитыми мячами Салима Аль-Давсри и Маркоса Леонардо.

Андрей Лунин остался на скамейке запасных в поединке против РБ Зальцбург. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

Благодаря этим победам Реал и Аль-Хиляль заняли первое и второе места соответственно (семь и пять очков) в группе H и вышли в плей-офф КЧМ-2025.

В 1/8 финала сливочные поборются против Ювентуса, который стал вторым в квартете G. А Аль-Хиляль сойдется с победителем той группы – Манчестер Сити.

Реал и Аль-Хиляль стали последними участниками плей-офф клубного мундиаля. Теперь на турнире определены все пары 1/8 финала:

  • Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)
  • Бенфика (С1) – Челси (D2)
  • Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)
  • Манчестер Сити (G1) – Аль-Хиляль (H2)
  • ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)
  • Фламенго (D1) – Бавария (С2)
  • Реал Мадрид (H1) – Ювентус (G2)
  • Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)

Помимо Лунина, из украинцев в плей-офф соревнований вышел голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин. Трубин, в отличии от Лунина, провел все три матча на групповом этапе.

Первые игры 1/8 финала состоятся уже в субботу, 28 июня: Палмейрас – Ботафого, Бенфика – Челси.

Клубный чемпионат мира 2025. 27 июня

Группа H. 3-й тур

РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 2:0

Голы: Аль-Дасвари, 22, Маркос Леонардо, 90+5

Итоговая таблица группы H

FIFA Club World Cup Grp. H Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 3 2 1 0 7 - 2 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 7
2 Аль-Хиляль 3 1 2 0 3 - 1 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 5
3 РБ Зальцбург 3 1 1 1 2 - 4 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 4
4 Пачука 3 0 0 3 2 - 7 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 0
Полная таблица

Сетка плей-офф КЧМ-2025

Инфографика

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РБ Зальцбург – Реал Мадрид – 0:3. Винисиус, Вальверде, Гарсия. Видео голов
Индзаги удалось вывести Аль-Хиляль в 1/8 финала клубного чемпионата мира
Бенфика Боруссия Дортмунд Фламенго Флуминенсе Палмейрас Ботафого Интер Милан Бавария Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу выбор редакции ПСЖ Челси Интер Майами статистические расклады Реал Мадрид Аль-Хиляль Манчестер Сити Ювентус Анатолий Трубин Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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