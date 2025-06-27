С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

В ночь на 27 июня состоялись матчи последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H.

Реал Мадрид одолел РБ Зальбург со счетом 3:0, а Аль-Хиляль справился с Пачукой – 2:0.

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Коллектив Хаби Алонсо обыграл соперников благодаря голам Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсии. Подопечные Симоне Индзаги разобрали оппонентов из Мексики с забитыми мячами Салима Аль-Давсри и Маркоса Леонардо.

Андрей Лунин остался на скамейке запасных в поединке против РБ Зальцбург. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.

Благодаря этим победам Реал и Аль-Хиляль заняли первое и второе места соответственно (семь и пять очков) в группе H и вышли в плей-офф КЧМ-2025.

В 1/8 финала сливочные поборются против Ювентуса, который стал вторым в квартете G. А Аль-Хиляль сойдется с победителем той группы – Манчестер Сити.

Реал и Аль-Хиляль стали последними участниками плей-офф клубного мундиаля. Теперь на турнире определены все пары 1/8 финала:

Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)

Палмейрас (А1) – Ботафого (B2) Бенфика (С1) – Челси (D2)

Бенфика (С1) – Челси (D2) Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)

Интер (Е1) – Флуминенсе (F2) Манчестер Сити (G1) – Аль-Хиляль (H2)

Манчестер Сити (G1) – Аль-Хиляль (H2) ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)

ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2) Фламенго (D1) – Бавария (С2)

Фламенго (D1) – Бавария (С2) Реал Мадрид (H1) – Ювентус (G2)

Реал Мадрид (H1) – Ювентус (G2) Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)

Помимо Лунина, из украинцев в плей-офф соревнований вышел голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин. Трубин, в отличии от Лунина, провел все три матча на групповом этапе.

Первые игры 1/8 финала состоятся уже в субботу, 28 июня: Палмейрас – Ботафого, Бенфика – Челси.

Клубный чемпионат мира 2025. 27 июня

Группа H. 3-й тур

РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 2:0

Голы: Аль-Дасвари, 22, Маркос Леонардо, 90+5

Итоговая таблица группы H

FIFA Club World Cup Grp. H Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 3 2 1 0 7 - 2 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид 22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука 18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 7 2 Аль-Хиляль 3 1 2 0 3 - 1 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука 23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль 18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль 5 3 РБ Зальцбург 3 1 1 1 2 - 4 27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид 23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль 19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 4 4 Пачука 3 0 0 3 2 - 7 27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука 22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука 19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург 0 Полная таблица

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