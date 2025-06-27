С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
Мадридская команда выиграла группу H и на старте плей-офф встретится с Ювентусом
В ночь на 27 июня состоялись матчи последнего, третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H.
Реал Мадрид одолел РБ Зальбург со счетом 3:0, а Аль-Хиляль справился с Пачукой – 2:0.
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Коллектив Хаби Алонсо обыграл соперников благодаря голам Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсии. Подопечные Симоне Индзаги разобрали оппонентов из Мексики с забитыми мячами Салима Аль-Давсри и Маркоса Леонардо.
Андрей Лунин остался на скамейке запасных в поединке против РБ Зальцбург. Ворота королевского клуба защищал Тибо Куртуа.
Благодаря этим победам Реал и Аль-Хиляль заняли первое и второе места соответственно (семь и пять очков) в группе H и вышли в плей-офф КЧМ-2025.
В 1/8 финала сливочные поборются против Ювентуса, который стал вторым в квартете G. А Аль-Хиляль сойдется с победителем той группы – Манчестер Сити.
Реал и Аль-Хиляль стали последними участниками плей-офф клубного мундиаля. Теперь на турнире определены все пары 1/8 финала:
- Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)
- Бенфика (С1) – Челси (D2)
- Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)
- Манчестер Сити (G1) – Аль-Хиляль (H2)
- ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)
- Фламенго (D1) – Бавария (С2)
- Реал Мадрид (H1) – Ювентус (G2)
- Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)
Помимо Лунина, из украинцев в плей-офф соревнований вышел голкипер португальской Бенфики Анатолий Трубин. Трубин, в отличии от Лунина, провел все три матча на групповом этапе.
Первые игры 1/8 финала состоятся уже в субботу, 28 июня: Палмейрас – Ботафого, Бенфика – Челси.
Клубный чемпионат мира 2025. 27 июня
Группа H. 3-й тур
РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 40, Федерико Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика) – 2:0
Голы: Аль-Дасвари, 22, Маркос Леонардо, 90+5
Итоговая таблица группы H
|FIFA Club World Cup Grp. H
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль
|7
|2
|Аль-Хиляль
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль18.06.25 Реал Мадрид 1:1 Аль-Хиляль
|5
|3
|РБ Зальцбург
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|27.06.25 РБ Зальцбург 0:3 Реал Мадрид23.06.25 РБ Зальцбург 0:0 Аль-Хиляль19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург
|4
|4
|Пачука
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|27.06.25 Аль-Хиляль 2:0 Пачука22.06.25 Реал Мадрид 3:1 Пачука19.06.25 Пачука 1:2 РБ Зальцбург
|0
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