Сетка плей-офф КЧМ-2025. Ждут Реал: с кем сыграют Ман Сити и Ювентус?
Горожане выиграли группу G с девятью очками, туринцы стали вторыми с шестью пунктами
Вечером 26 июня состоялись матчи третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G.
Манчестер Сити разгромил Ювентус со счетом 5:2, а Аль-Айн переиграл Видад 2:1.
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Встреча Аль-Айна и Видада уже не имела турнирного значения – команды потеряли шансы на плей-офф еще до игры. А горожане и туринцы определили победителя квартета.
В итоге подопечные Пепа Гвардиолы выиграли группу с девятью очками из девяти возможных, а Старая синьора стала второй с шестью пунктами.
В 1/8 финала Манчестер Сити поборется против команды, которая станет второй в группе H, а Ювентус встретится с победителем этого квартета.
В группе H матчи последнего, третьего тура состоятся 27 июня в 04:00: Аль-Хиляль – Пачука, РБ Зальцбург – Реал Мадрид. На первую строчку претендуют три команды: Реал, Аль-Хиляль и РБ Зальцбург.
Пары 1/8 финала КЧМ-2025, которые уже определены:
- Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)
- Бенфика (С1) – Челси (D2)
- Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)
- ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)
- Фламенго (D1) – Бавария (С2)
- Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)
Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня
Группа G. 3-й тур
Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:5
Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75
Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:2
Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пен), Каку, 50
Сетка плей-офф
Итоговая таблица группы G
|FIFA Club World Cup Grp. G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|26.06.25 Ювентус 2:5 Манчестер Сити23.06.25 Манчестер Сити 6:0 Аль-Айн18.06.25 Манчестер Сити 2:0 Видад
|9
|2
|Ювентус
|3
|2
|0
|1
|11 - 6
|26.06.25 Ювентус 2:5 Манчестер Сити22.06.25 Ювентус 4:1 Видад19.06.25 Аль-Айн 0:5 Ювентус
|6
|3
|Аль-Айн
|3
|1
|0
|2
|2 - 12
|26.06.25 Видад 1:2 Аль-Айн23.06.25 Манчестер Сити 6:0 Аль-Айн19.06.25 Аль-Айн 0:5 Ювентус
|3
|4
|Видад
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|26.06.25 Видад 1:2 Аль-Айн22.06.25 Ювентус 4:1 Видад18.06.25 Манчестер Сити 2:0 Видад
|0
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