Сетка плей-офф КЧМ-2025. Ждут Реал: с кем сыграют Ман Сити и Ювентус?

Вечером 26 июня состоялись матчи третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G.

Манчестер Сити разгромил Ювентус со счетом 5:2, а Аль-Айн переиграл Видад 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча Аль-Айна и Видада уже не имела турнирного значения – команды потеряли шансы на плей-офф еще до игры. А горожане и туринцы определили победителя квартета.

В итоге подопечные Пепа Гвардиолы выиграли группу с девятью очками из девяти возможных, а Старая синьора стала второй с шестью пунктами.

В 1/8 финала Манчестер Сити поборется против команды, которая станет второй в группе H, а Ювентус встретится с победителем этого квартета.

В группе H матчи последнего, третьего тура состоятся 27 июня в 04:00: Аль-Хиляль – Пачука, РБ Зальцбург – Реал Мадрид. На первую строчку претендуют три команды: Реал, Аль-Хиляль и РБ Зальцбург.

Пары 1/8 финала КЧМ-2025, которые уже определены:

Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)

Палмейрас (А1) – Ботафого (B2) Бенфика (С1) – Челси (D2)

Бенфика (С1) – Челси (D2) Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)

Интер (Е1) – Флуминенсе (F2) ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)

ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2) Фламенго (D1) – Бавария (С2)

Фламенго (D1) – Бавария (С2) Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа G. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:5

Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75

Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:2

Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пен), Каку, 50

Сетка плей-офф

Итоговая таблица группы G

FIFA Club World Cup Grp. G Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Манчестер Сити 3 3 0 0 13 - 2 26.06.25 Ювентус 2:5 Манчестер Сити 23.06.25 Манчестер Сити 6:0 Аль-Айн 18.06.25 Манчестер Сити 2:0 Видад 9 2 Ювентус 3 2 0 1 11 - 6 26.06.25 Ювентус 2:5 Манчестер Сити 22.06.25 Ювентус 4:1 Видад 19.06.25 Аль-Айн 0:5 Ювентус 6 3 Аль-Айн 3 1 0 2 2 - 12 26.06.25 Видад 1:2 Аль-Айн 23.06.25 Манчестер Сити 6:0 Аль-Айн 19.06.25 Аль-Айн 0:5 Ювентус 3 4 Видад 3 0 0 3 2 - 8 26.06.25 Видад 1:2 Аль-Айн 22.06.25 Ювентус 4:1 Видад 18.06.25 Манчестер Сити 2:0 Видад 0 Полная таблица

Инфографика