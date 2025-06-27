Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка плей-офф КЧМ-2025. Ждут Реал: с кем сыграют Ман Сити и Ювентус?
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 00:35 |
254
0

Сетка плей-офф КЧМ-2025. Ждут Реал: с кем сыграют Ман Сити и Ювентус?

Горожане выиграли группу G с девятью очками, туринцы стали вторыми с шестью пунктами

27 июня 2025, 00:35 |
254
0
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Ждут Реал: с кем сыграют Ман Сити и Ювентус?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 июня состоялись матчи третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе G.

Манчестер Сити разгромил Ювентус со счетом 5:2, а Аль-Айн переиграл Видад 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча Аль-Айна и Видада уже не имела турнирного значения – команды потеряли шансы на плей-офф еще до игры. А горожане и туринцы определили победителя квартета.

В итоге подопечные Пепа Гвардиолы выиграли группу с девятью очками из девяти возможных, а Старая синьора стала второй с шестью пунктами.

В 1/8 финала Манчестер Сити поборется против команды, которая станет второй в группе H, а Ювентус встретится с победителем этого квартета.

В группе H матчи последнего, третьего тура состоятся 27 июня в 04:00: Аль-Хиляль – Пачука, РБ Зальцбург – Реал Мадрид. На первую строчку претендуют три команды: Реал, Аль-Хиляль и РБ Зальцбург.

Пары 1/8 финала КЧМ-2025, которые уже определены:

  • Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)
  • Бенфика (С1) – Челси (D2)
  • Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)
  • ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)
  • Фламенго (D1) – Бавария (С2)
  • Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа G. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 2:5

Голы: Копмейнерс, 11, Влахович, 84 – Доку, 9, Калулу, 26 (автогол), Холанд, 52, Фоден, 69, Савиньо, 75

Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ) – 1:2

Голы: Майлула, 4 – Лаба, 45+1 (пен), Каку, 50

Сетка плей-офф

Итоговая таблица группы G

FIFA Club World Cup Grp. G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 13 - 2 26.06.25 Ювентус 2:5 Манчестер Сити23.06.25 Манчестер Сити 6:0 Аль-Айн18.06.25 Манчестер Сити 2:0 Видад 9
2 Ювентус 3 2 0 1 11 - 6 26.06.25 Ювентус 2:5 Манчестер Сити22.06.25 Ювентус 4:1 Видад19.06.25 Аль-Айн 0:5 Ювентус 6
3 Аль-Айн 3 1 0 2 2 - 12 26.06.25 Видад 1:2 Аль-Айн23.06.25 Манчестер Сити 6:0 Аль-Айн19.06.25 Аль-Айн 0:5 Ювентус 3
4 Видад 3 0 0 3 2 - 8 26.06.25 Видад 1:2 Аль-Айн22.06.25 Ювентус 4:1 Видад18.06.25 Манчестер Сити 2:0 Видад 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Видад – Аль-Айн – 1:2. Прощальный аккорд на КЧМ. Видео голов и обзор
ФОТО. Модель OnlyFans раскрыла сообщения от известных футболистов
Все решил Каку. Видад и Аль-Айн провели матч престижа на клубном ЧМ
Манчестер Сити Ювентус Ювентус - Манчестер Сити Аль-Айн Видад Касабланка Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Футбол | 26 июня 2025, 12:36 20
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре

Нашим футболистам не стоит забывать, как умеет раздувать из мухи слона турецкая пресса…

Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS
Футбол | 26 июня 2025, 21:30 1
Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS
Месси – лидер, что у украинцев? Известны зарплаты игроков из MLS

Лионель зарабатывает более 20 миллионов долларов в год

Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Футбол | 26.06.2025, 07:40
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 26.06.2025, 07:37
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Футбол | 26.06.2025, 20:22
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка Grand Slam: «Когда слышишь, что говорит Алькарас, это стыдно»
Чемпионка Grand Slam: «Когда слышишь, что говорит Алькарас, это стыдно»
25.06.2025, 03:13
Теннис
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
25.06.2025, 22:36
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 85
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем