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Испания
26 июня 2025, 15:00 | Обновлено 26 июня 2025, 15:01
405
0

ВИДЕО. Звезда Реала и сборной Бразилии сделал щедрый подарок игроку НБА

Яннис Адетокумбо удивлен поступком Винисиуса Жуниора

26 июня 2025, 15:00 | Обновлено 26 июня 2025, 15:01
405
0
ВИДЕО. Звезда Реала и сборной Бразилии сделал щедрый подарок игроку НБА
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Яннис Адетокумбо

Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор задарил сюрпризами игрока баскетбольной команды «Милвоки Бакс» Янниса Адетокумбо.

Игрок НБА получил от Винисиуса фирменную кепку и футболку сборной Бразилии с фамилией Винисиуса. Также вингер подарил баскетболисту футбольную обувь от компании Nike.

Яннис опубликовал видео с презентацией подарков, поблагодарив бразильца за сюрпризы.

«Мы должны сыграть когда-нибудь вместе, бро. Спасибо тебе! Ценю», – ответил Винисиус.

ВИДЕО. Звезда Реала и сборной Бразилии сделал щедрый подарок игроку НБА

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Яннис Адетокумбо видео
Андрей Витренко Источник: Instagram
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