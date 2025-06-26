ВИДЕО. Звезда Реала и сборной Бразилии сделал щедрый подарок игроку НБА
Яннис Адетокумбо удивлен поступком Винисиуса Жуниора
Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор задарил сюрпризами игрока баскетбольной команды «Милвоки Бакс» Янниса Адетокумбо.
Игрок НБА получил от Винисиуса фирменную кепку и футболку сборной Бразилии с фамилией Винисиуса. Также вингер подарил баскетболисту футбольную обувь от компании Nike.
Яннис опубликовал видео с презентацией подарков, поблагодарив бразильца за сюрпризы.
«Мы должны сыграть когда-нибудь вместе, бро. Спасибо тебе! Ценю», – ответил Винисиус.
ВИДЕО. Звезда Реала и сборной Бразилии сделал щедрый подарок игроку НБА
Vinicius Jr. gifted Giannis Antetokounmpo a Brazil jersey and some Nike boots 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2025
(via @giannis_an34) pic.twitter.com/IHcczSgfCu
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