Звездный вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор задарил сюрпризами игрока баскетбольной команды «Милвоки Бакс» Янниса Адетокумбо.

Игрок НБА получил от Винисиуса фирменную кепку и футболку сборной Бразилии с фамилией Винисиуса. Также вингер подарил баскетболисту футбольную обувь от компании Nike.

Яннис опубликовал видео с презентацией подарков, поблагодарив бразильца за сюрпризы.

«Мы должны сыграть когда-нибудь вместе, бро. Спасибо тебе! Ценю», – ответил Винисиус.

ВИДЕО. Звезда Реала и сборной Бразилии сделал щедрый подарок игроку НБА

Vinicius Jr. gifted Giannis Antetokounmpo a Brazil jersey and some Nike boots 🔥



(via @giannis_an34) pic.twitter.com/IHcczSgfCu