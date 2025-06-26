2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего

Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя футболистами этим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, французский полузащитник Эдуардо Камавинга и бразильский вингер Родриго Гоес сделали официальные запросы на то, что бы покинуть клуб. Оба игрока не видят своего будущего в составе мадридского клуба, особенно после новых подписаний «сливочных», которые сделают их борьбу за места в старте еще более сложной.

Руководство «Реала» не исключает продажи обоих игроков летом.

Веб-порталы Transfermarkt оценивают стоимость Родриго и Камавинги в 90 и 60 миллионов евро соответственно.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира.