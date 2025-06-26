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  4. 2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
Испания
26 июня 2025, 14:04 | Обновлено 26 июня 2025, 14:05
577
1

2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего

Родриго и Эдуардо Камавинга могут покинуть мадридский гранд

26 июня 2025, 14:04 | Обновлено 26 июня 2025, 14:05
577
1
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя футболистами этим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, французский полузащитник Эдуардо Камавинга и бразильский вингер Родриго Гоес сделали официальные запросы на то, что бы покинуть клуб. Оба игрока не видят своего будущего в составе мадридского клуба, особенно после новых подписаний «сливочных», которые сделают их борьбу за места в старте еще более сложной.

Руководство «Реала» не исключает продажи обоих игроков летом.

Веб-порталы Transfermarkt оценивают стоимость Родриго и Камавинги в 90 и 60 миллионов евро соответственно.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира.

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Родриго Гоес Эдуардо Камавинга Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Родріго наче в АПЛ сватають. А також у Саудівську Аравію. Камавінга теж має десь прилаштуватись
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