2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
Родриго и Эдуардо Камавинга могут покинуть мадридский гранд
Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя футболистами этим летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, французский полузащитник Эдуардо Камавинга и бразильский вингер Родриго Гоес сделали официальные запросы на то, что бы покинуть клуб. Оба игрока не видят своего будущего в составе мадридского клуба, особенно после новых подписаний «сливочных», которые сделают их борьбу за места в старте еще более сложной.
Руководство «Реала» не исключает продажи обоих игроков летом.
Веб-порталы Transfermarkt оценивают стоимость Родриго и Камавинги в 90 и 60 миллионов евро соответственно.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянскому защитнику исполнилось 57 лет
Александр прекратил сотрудничество с промоутером