Стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира
Украинскому вратарю придется подождать
27 июня австрийский РБ Зальцбург и испанский Реал Мадрид проведут очное противостояние в матче последнего, третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025.
Коллективы сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.
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По информации издания Defensa Central, украинский вратарь Андрей Лунин не сыграет в этом матче, если с основным голкипером команды Тибо Куртуа ничего не случится.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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