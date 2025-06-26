Стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира

27 июня австрийский РБ Зальцбург и испанский Реал Мадрид проведут очное противостояние в матче последнего, третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025.

Коллективы сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

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По информации издания Defensa Central, украинский вратарь Андрей Лунин не сыграет в этом матче, если с основным голкипером команды Тибо Куртуа ничего не случится.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.