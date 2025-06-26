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  4. Стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 09:46 |
806
0

Стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира

Украинскому вратарю придется подождать

26 июня 2025, 09:46 |
806
0
Стало известно, сыграет ли Лунин в 3-м туре клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

27 июня австрийский РБ Зальцбург и испанский Реал Мадрид проведут очное противостояние в матче последнего, третьего тура группы H клубного чемпионата мира 2025.

Коллективы сыграют на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации издания Defensa Central, украинский вратарь Андрей Лунин не сыграет в этом матче, если с основным голкипером команды Тибо Куртуа ничего не случится.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 14 матчей на клубном уровне, пропустив 19 голов и 6 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу РБ Зальцбург Тибо Куртуа
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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