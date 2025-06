Контракт на два года. Клуб Премьер-лиги потеряет важного легионера

Полузащитник луганской «Зари» Яков Башич покинет чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован футбольный клуб «Нефтчи», который выступает в чемпионате Азербайджана. Об этом сообщил журналист и комментатор Фуад Алакбаров.

Коллектив из Баку предложит хорвату контракт на два года. Трансфер Башича – это желание главного тренера «Нефтчи» Самира Аббасова.

Хорватский игрок перебрался в Украину в феврале 2024 года из «Рудеша» за 100 тысяч евро. За это время легионер стал важным футболистом луганского клуба.

Башич провел 42 матча во всех турнирах в футболке «Зари», забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника истекает в июне 2027 года, ориентировочная стоимость Якова составляет 726 тысяч евро.

Neftchi are in negotiations with Zorya Luhansk midfielder 🇭🇷 Jakov Bašić, with the club reportedly preparing a two-year contract offer. Manager Samir Abbasov is said to be a huge admirer of the player.