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  4. Контракт на два года. Клуб Премьер-лиги потеряет важного легионера
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 11:32 |
686
1

Контракт на два года. Клуб Премьер-лиги потеряет важного легионера

Яков Башич покинет луганскую «Зарю»

25 июня 2025, 11:32 |
686
1
Контракт на два года. Клуб Премьер-лиги потеряет важного легионера
ФК Заря Луганск. Яков Башич

Полузащитник луганской «Зари» Яков Башич покинет чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован футбольный клуб «Нефтчи», который выступает в чемпионате Азербайджана. Об этом сообщил журналист и комментатор Фуад Алакбаров.

Коллектив из Баку предложит хорвату контракт на два года. Трансфер Башича – это желание главного тренера «Нефтчи» Самира Аббасова.

Хорватский игрок перебрался в Украину в феврале 2024 года из «Рудеша» за 100 тысяч евро. За это время легионер стал важным футболистом луганского клуба.

Башич провел 42 матча во всех турнирах в футболке «Зари», забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника истекает в июне 2027 года, ориентировочная стоимость Якова составляет 726 тысяч евро.

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Заря Луганск Яков Башич чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Можна непогано заробити на трансфері
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