Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Там мы провалились. Это очень плохо»

Опытный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко дал оценку сезону 2024/25 для команды и себя лично.

– Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите «Динамо» за сезон, с учетом выступления и во внутренних турнирах, и в еврокубках?

– Я бы поставил «пятерку». Потому что в чемпионате Украины добились результата и достигли цели, которую ставили перед собой перед началом сезона, но еврокубки мы провалили, что очень плохо в моем понимании. Поэтому оценка «Динамо» за сезон – 5 из 10.

– Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите себе за сезон?

– Тоже, наверное, «пятерку». Потому что всегда можно быть лучше на поле – и по игре, и по результативным действиям. Кроме того, из-за травмы в первой половине сезона я много пропустил.

Поэтому здесь тоже «пятерка» по десятибалльной шкале – всегда что-то можно сделать лучше.

– Чем старше Ярмоленко, тем он становится скромнее?

– Да я, вроде бы, никогда не «нахальничал», проблем с этим не припомню.

– С кем из партнеров по команде в прошлом сезоне тебе было легче всего взаимодействовать на футбольном поле?

– Наверное, с теми ребятами, с которыми я давно вместе играю. Прежде всего – это Караваев и Буяльский.