Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Там мы провалились. Это очень плохо»
Вингер «Динамо» оценил предыдущий сезон
Опытный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко дал оценку сезону 2024/25 для команды и себя лично.
– Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите «Динамо» за сезон, с учетом выступления и во внутренних турнирах, и в еврокубках?
– Я бы поставил «пятерку». Потому что в чемпионате Украины добились результата и достигли цели, которую ставили перед собой перед началом сезона, но еврокубки мы провалили, что очень плохо в моем понимании. Поэтому оценка «Динамо» за сезон – 5 из 10.
– Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите себе за сезон?
– Тоже, наверное, «пятерку». Потому что всегда можно быть лучше на поле – и по игре, и по результативным действиям. Кроме того, из-за травмы в первой половине сезона я много пропустил.
Поэтому здесь тоже «пятерка» по десятибалльной шкале – всегда что-то можно сделать лучше.
– Чем старше Ярмоленко, тем он становится скромнее?
– Да я, вроде бы, никогда не «нахальничал», проблем с этим не припомню.
– С кем из партнеров по команде в прошлом сезоне тебе было легче всего взаимодействовать на футбольном поле?
– Наверное, с теми ребятами, с которыми я давно вместе играю. Прежде всего – это Караваев и Буяльский.
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