Утешительный приз. Назван лучший игрок матча между Атлетико и Ботафого

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграл против «Ботафого» из Бразилии.

Арена «Роуз Боул» в Пасадене приняла поединок между испанским и бразильским клубами. Матч закончился со счетом 1:0.

Лучшим игроком встречи был признан французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который и забил победный гол для «матрасников».

Лучшим игроком встречи был признан французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн

