Утешительный приз. Назван лучший игрок матча между Атлетико и Ботафого
Награду получил Антуан Гризманн
23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграл против «Ботафого» из Бразилии.
Арена «Роуз Боул» в Пасадене приняла поединок между испанским и бразильским клубами. Матч закончился со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лучшим игроком встречи был признан французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который и забил победный гол для «матрасников».
ФОТО. Утешительный приз. Назван лучший игрок матча между «Атлетико» и «Ботафого»
A valiant effort by @antogriesmann earns him the #SuperiorPlayerofTheMatch#SuperiorisWorthPlayingFor#FIFACWC pic.twitter.com/wABOov1O5k— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Федик будет готовить команду к следующему сезону
Михаил сознательно допинг не употреблял