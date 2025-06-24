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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 01:02 |
30
0

Утешительный приз. Назван лучший игрок матча между Атлетико и Ботафого

Награду получил Антуан Гризманн

24 июня 2025, 01:02 |
30
0
Утешительный приз. Назван лучший игрок матча между Атлетико и Ботафого
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграл против «Ботафого» из Бразилии.

Арена «Роуз Боул» в Пасадене приняла поединок между испанским и бразильским клубами. Матч закончился со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лучшим игроком встречи был признан французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, который и забил победный гол для «матрасников».

ФОТО. Утешительный приз. Назван лучший игрок матча между «Атлетико» и «Ботафого»

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Ботафого Атлетико Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Антуан Гризманн лучший игрок
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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