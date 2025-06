Атлетико – Ботафого. Стали известны стартовые составы на матч КЧМ

23 июня в третьем туре клубного чемпионата мира «Атлетико» Мадрид сыграет против «Ботафого» из Бразилии.

Арена «Роуз Боул» в Пасадене примет поединок между испанским и бразильским клубами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Ботафого» занимает первую позицию в группе В (6 очков), тогда как «Атлетико» с тремя очками находится лишь на третьем месте.

Стартовые составы на матч Атлетико – Ботафого:

Атлетико: Облак – Галан, Лангле, Ле Норман, Льоренте – Галлагер, Барриос, Де Пауль, Симеоне – Альварес, Серлот

Ботафого: Виктор – Теллес, Барбоса, Жаир, Витинью – Грегоре, Марлон, Аллан – Саварино, Артур, Жезус

GLORIOSO ESCALADO! 🔥📋



O Mais Tradicional está definido para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes! #VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld



📲 Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis. Cadastre-se em: https://t.co/oXCYJqDpOc pic.twitter.com/3twbUQyjrY