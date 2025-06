Бутсы на гвоздь. Знаменитый экс-игрок Наполи объявил об окончании карьеры

Бельгийский форвард Дрис Мертенс объявил о завершении карьеры.

Дрис в своей карьере выступал за Гент, Утрехт, ПСВ, Наполи, Галатасарай. Ранее бельгиец говорил о сильных болях после матчей и планах завершить выступления в конце сезона.

38-летний Мертенс наиболее известен по выступлениям за Наполи (2013—2022), он стал лучшим бомбардиром в истории клуба (148 голов в 397 матчах, если учитывать все клубные турниры). Стал победителем Кубка Италии (2013/14 и 2019/20) и Суперкубка Италии (2014).

Затем в 2022–2025 годах он играл за Галатасарай, с которым выиграл три подряд чемпионства в Турции (2022/23, 2023/24, 2024/25), Кубок (2024/25) и Суперкубок (2023) .

В составе сборной Бельгии он провёл 109 матчей, забил 21 гол, участвовал в трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022) и двух Евро (2016, 2020) .

После перехода на Галатасарай он отыграл ровно 100 матчей в Суперлиге, в которых забил 20 голов. В сезон 2023–24 он стал лучшим ассистентом лиги (18 голевых передач).

Dries #Mertens has announced his retirement from football as player at 38. #transfers pic.twitter.com/ob6i6nI7pC