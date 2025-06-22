СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
Очередные перлы первой ракетки мира... Когда додумается хотя бы молчать?
Первая ракетка мира Арина Соболенко после вылетела из травяного турнира WTA 500 в Берлине высказалась против «нейтрального» статуса в теннисе:
«Спорт должен быть вне политики. Я всегда гордилась тем, что представляю такую небольшую страну, как беларусь. Все знают, где я родилась. Так что в конечном счете это ничего не меняет».
Соболенко выдала свои очередные перлы после поражение от Маркеты Вондроушовой в полуфинале немецкого пятисотника. Сама же Арина давно является подстилкой лукашенко, хотя живет в Майами.
Теннисисты и теннисистки, которые родились в россии и беларуси, могут выступать в Туре в статусе «нейтрального» спортсмена. А сборные этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.
🤔 Should sports be involved in politics?— DW Sports (@dw_sports) June 21, 2025
World No. 1 Aryna Sabalenka told DW she's not thrilled about having to still compete under a neutral flag 👀 pic.twitter.com/bTDfsLhAO8
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Це грьобане звірство, де твоя країна стала посередником цієї війни.
Цікаво чи був би для тебе спорт внє політики, якби твої доми ракетами розривали.
Хворі ви на всю голову