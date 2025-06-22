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  4. СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
WTA
22 июня 2025, 16:12 |
1329
13

СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»

Очередные перлы первой ракетки мира... Когда додумается хотя бы молчать?

22 июня 2025, 16:12 |
1329
13
СОБОЛЕНКО: «Спорт должен быть вне политики. Гордилась, что представляю рб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко после вылетела из травяного турнира WTA 500 в Берлине высказалась против «нейтрального» статуса в теннисе:

«Спорт должен быть вне политики. Я всегда гордилась тем, что представляю такую небольшую страну, как беларусь. Все знают, где я родилась. Так что в конечном счете это ничего не меняет».

Соболенко выдала свои очередные перлы после поражение от Маркеты Вондроушовой в полуфинале немецкого пятисотника. Сама же Арина давно является подстилкой лукашенко, хотя живет в Майами.

Теннисисты и теннисистки, которые родились в россии и беларуси, могут выступать в Туре в статусе «нейтрального» спортсмена. А сборные этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Спорт нужно очистить от трансов, вроде тебя. И от фашистов, представителей раисси, бяларуси, ирана, кндр и прочей по...боты.
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+10
SosokDayany
Нічого собі , знову цей білоруський мужик забув прийняти ліки і заговорив про політику .
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+8
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Muskrat2
Потвора Уріна повинна бути поза людьми.
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+8
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OKs100
Спорт всегда был политикой. Все диктаторы использовали ОИ на своей территории в политический целях.
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+8
RomеоBoss
Лошара 80 розміру!
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+6
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micha(ZAKARPATTJA)
Так війна це не лише політика.
  Це грьобане звірство, де твоя країна стала посередником цієї війни. 
   Цікаво чи був би для тебе спорт внє політики, якби твої доми ракетами розривали.
  Хворі ви на всю голову 
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+5
Муґунот Уух
Таке здорове і таке дурне
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+4
cаша зардунов
Спорт со времен греков всегда был политикой. Во время Олимпиад тогда войны прекращались.
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0
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