Первая ракетка мира Арина Соболенко после вылетела из травяного турнира WTA 500 в Берлине высказалась против «нейтрального» статуса в теннисе:

«Спорт должен быть вне политики. Я всегда гордилась тем, что представляю такую небольшую страну, как беларусь. Все знают, где я родилась. Так что в конечном счете это ничего не меняет».

Соболенко выдала свои очередные перлы после поражение от Маркеты Вондроушовой в полуфинале немецкого пятисотника. Сама же Арина давно является подстилкой лукашенко, хотя живет в Майами.

Теннисисты и теннисистки, которые родились в россии и беларуси, могут выступать в Туре в статусе «нейтрального» спортсмена. А сборные этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

