Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине

Чешская теннисистка и победительница Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (WTA 164) пробилась в финал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В полуфинале чешка в двух сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Маркете понадобился 1 час и 22 минуты.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 4:6

Это была восьмая встреча соперниц. Маркета добыла четвертую победу, сравняв счет в очных противостояниях.

За трофей в Берлине Вондроушова поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Ван Синьюй.

Маркета вышла в седьмой финал в карьере и в первый с триумфального Уимблдонского турнира.

Вондроушова одержала 14-ю победу над топ-10 в карьере. В Берлине Маркета, помимо Соболенко, также переиграла Мэдисон Киз, Диану Шнайдер и Онс Жабер.