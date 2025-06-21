Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Маркета в двух сетах одолела первую ракетку мира в полуфинале травяного турнира WTA 500
Чешская теннисистка и победительница Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (WTA 164) пробилась в финал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В полуфинале чешка в двух сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Маркете понадобился 1 час и 22 минуты.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 4:6
Это была восьмая встреча соперниц. Маркета добыла четвертую победу, сравняв счет в очных противостояниях.
За трофей в Берлине Вондроушова поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Ван Синьюй.
Маркета вышла в седьмой финал в карьере и в первый с триумфального Уимблдонского турнира.
Вондроушова одержала 14-ю победу над топ-10 в карьере. В Берлине Маркета, помимо Соболенко, также переиграла Мэдисон Киз, Диану Шнайдер и Онс Жабер.
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