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  4. Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
WTA
21 июня 2025, 14:32 | Обновлено 21 июня 2025, 14:36
1449
4

Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине

Маркета в двух сетах одолела первую ракетку мира в полуфинале травяного турнира WTA 500

21 июня 2025, 14:32 | Обновлено 21 июня 2025, 14:36
1449
4
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка и победительница Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (WTA 164) пробилась в финал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В полуфинале чешка в двух сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Маркете понадобился 1 час и 22 минуты.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 4:6

Это была восьмая встреча соперниц. Маркета добыла четвертую победу, сравняв счет в очных противостояниях.

За трофей в Берлине Вондроушова поборется либо против Людмилы Самсоновой, либо против Ван Синьюй.

Маркета вышла в седьмой финал в карьере и в первый с триумфального Уимблдонского турнира.

Вондроушова одержала 14-ю победу над топ-10 в карьере. В Берлине Маркета, помимо Соболенко, также переиграла Мэдисон Киз, Диану Шнайдер и Онс Жабер.

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Маркета Вондроушова Арина Соболенко WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitaly Kozak
Неочікувано - тим більш приємно.
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+6
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SosokDayany
Ай як чудово ! Що там ,хто дивився , бізониха ревіла як завжди під час кожного удару ? 
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+1
Ivan456
Ось він, головний претендент на трофей в Лондоні.
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+1
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