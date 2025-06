ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ отдал 25 миллионов евро за молодого испанца

Английский клуб «Вулверхэмптон» официально оформил трансфер 21-летнего вингера «Сельты» Фера Лопеса.

Футболист обошелся представителю Английской Премьер-лиги в 25 миллионов евро. Контракт между Лопесом и «волками» подписан до 2030 года.

Лопес - воспитанник «Сельты», который дебютировал за команду в сезоне 2024/25. В течение игрового года Фер отыграл 20 поединков, в которых забил четыре мяча.

Happy in his new home.



🇪🇸🏡 pic.twitter.com/kmFhg2VJp8