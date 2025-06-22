Англия22 июня 2025, 14:44 | Обновлено 22 июня 2025, 14:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ отдал 25 миллионов евро за молодого испанца
Фер Лопес покинул родную «Сельту» и присоединился к составу «волков»
22 июня 2025, 14:44 | Обновлено 22 июня 2025, 14:51
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Английский клуб «Вулверхэмптон» официально оформил трансфер 21-летнего вингера «Сельты» Фера Лопеса.
Футболист обошелся представителю Английской Премьер-лиги в 25 миллионов евро. Контракт между Лопесом и «волками» подписан до 2030 года.
Лопес - воспитанник «Сельты», который дебютировал за команду в сезоне 2024/25. В течение игрового года Фер отыграл 20 поединков, в которых забил четыре мяча.
Lopez ➡️ Lobos— Wolves (@Wolves) June 20, 2025
🇪🇸🐺
Happy in his new home.— Wolves (@Wolves) June 20, 2025
🇪🇸🏡 pic.twitter.com/kmFhg2VJp8
Fer's first through the door 🇪🇸— Wolves (@Wolves) June 20, 2025
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