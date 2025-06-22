Европейский топ-клуб готовит новое предложение по звезде сборной Украины

Итальянский «Наполи» предпримет новую попытку подписать полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщил журналист Rai Чиро Венерато.

«Судаков может прибыть в случае ухода из «Наполи» Замбо-Ангисса. Для «Шахтера» 25 млн плюс 5 млн евро в виде бонусов, которые выложили на стол неаполитанцы, – это слишком мало.

Украинцы просят 40 млн наличными. Но «Наполи» не сдается и позже снова сделает новое предложение. Украинец им очень нравится», – сказал Венерато Tg Sport.

Ранее в Италии рассказали, почему гранд Серии А отказался от трансфера Судакова.