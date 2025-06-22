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  4. Европейский топ-клуб готовит новое предложение по звезде сборной Украины
Италия
22 июня 2025, 14:33 |
1925
3

Европейский топ-клуб готовит новое предложение по звезде сборной Украины

Наполи очень хочет подписать Георгия Судакова

22 июня 2025, 14:33 |
1925
3
Европейский топ-клуб готовит новое предложение по звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» предпримет новую попытку подписать полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщил журналист Rai Чиро Венерато.

«Судаков может прибыть в случае ухода из «Наполи» Замбо-Ангисса. Для «Шахтера» 25 млн плюс 5 млн евро в виде бонусов, которые выложили на стол неаполитанцы, – это слишком мало.

Украинцы просят 40 млн наличными. Но «Наполи» не сдается и позже снова сделает новое предложение. Украинец им очень нравится», – сказал Венерато Tg Sport.

Ранее в Италии рассказали, почему гранд Серии А отказался от трансфера Судакова.

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Наполи Георгий Судаков трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Шахтер Донецк
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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AK.228
Угробят пацана передержкой этой 
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0
Богдан Барабаш
В сенсі готівкою? Це скільки мішків Наполі має привезти Ахметову? 
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0
Pop
Еврейский попклуб готовит новое предложение Судакову, очень интересно
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-1
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