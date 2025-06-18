В Италии рассказали, почему гранд Серии А отказался от трансфера Судакова
Маттео Моретто раскрыл детали переговоров между Наполи и Шахтером
Журналист Relevo Маттео Моретто назвал причину, по которой итальянский Наполи отказался от трансфера полузащитника донецкого Шахтера Георгия Судакова.
Так, по словам известного инсайдера, два клуба вели переговоры по поводу 22-летнего хавбека. «Наполи» даже сделал конкретное предложение, но оно было отклонено «горняками».
Моретто отметил, что разница между суммами, которую хотел получить Шахтер и которую был готов заплатить чемпион Италии за игрока, составила 10 млн евро. Пока же переговоры между сторонами остановлены.
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