Все вовсе не так, как писали. Журналист раскрыл планы Наполи по Судакову

Лучшая команда итальянской Серии А сезона-2024/25 «Наполи» продолжает интересоваться услугами 22-летнего центрального хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.

Несмотря на то, что ранее в СМИ сообщали, что «Наполи» охладел к украинцу и решил не возобновлять переговоры по нему с «горняками», ныне журналист Чиро Венерато написал, что неаполитанцы на самом деле не собираются сдаваться, так как Судаков им очень нравится.

«Ситуация по Судакову сложная. Сперва [«Наполи»] нужно продать Андре-Франка Замбо-Ангисса. Предложения по украинцу на 25 плюс 5 в виде бонусов миллионов евро недостаточно. «Шахтер» просит 40 и сразу. Но «Наполи» не сдается. Позже они поднимут ставки: украинец им очень нравится», – сообщил Венерато.

Георгий Судаков в сезоне-2024/25 отыграл 37 официальных матчей за «Шахтер», отличившись 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.