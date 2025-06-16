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  4. Все вовсе не так, как писали. Журналист раскрыл планы Наполи по Судакову
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 21:02 |
1925
3

Все вовсе не так, как писали. Журналист раскрыл планы Наполи по Судакову

У хавбека «Шахтера» еще есть шанс оказаться в стане чемпиона Италии

16 июня 2025, 21:02 |
1925
3
Все вовсе не так, как писали. Журналист раскрыл планы Наполи по Судакову
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Лучшая команда итальянской Серии А сезона-2024/25 «Наполи» продолжает интересоваться услугами 22-летнего центрального хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.

Несмотря на то, что ранее в СМИ сообщали, что «Наполи» охладел к украинцу и решил не возобновлять переговоры по нему с «горняками», ныне журналист Чиро Венерато написал, что неаполитанцы на самом деле не собираются сдаваться, так как Судаков им очень нравится.

«Ситуация по Судакову сложная. Сперва [«Наполи»] нужно продать Андре-Франка Замбо-Ангисса. Предложения по украинцу на 25 плюс 5 в виде бонусов миллионов евро недостаточно. «Шахтер» просит 40 и сразу. Но «Наполи» не сдается. Позже они поднимут ставки: украинец им очень нравится», – сообщил Венерато.

Георгий Судаков в сезоне-2024/25 отыграл 37 официальных матчей за «Шахтер», отличившись 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli24
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Нужно забывать об этом звездуне 
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+4
Andromed
мені навпаки здається що трансфер з кожним днем стає все менш ймовірним
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+2
Victor673256ua
Ну не заплатить Наполі 40. Тим більше півзахист команди важко назвати проблемним. Ще й Де Брюйне прийшов
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+2
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