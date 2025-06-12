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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 01:58 |
174
0

Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины в топ-клуб сорвался

Георгий Судаков не перейдет в Наполи

12 июня 2025, 01:58 |
174
0
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины в топ-клуб сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» возобновил переговоры о подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

«Переговоры между «Наполи» и «Шахтером» по Судакову остановлены. Неаполитанцы должны были их возобновить, но этого не сделали», – написал Моретто в Twitter.

В текущем сезоне Судаков сыграл 37 матчей в составе «Шахтера», в которых отметился 15 голами и 6 ассистами. Контракт полузащитника с донецким клубом рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет 32 млн евро.

Ранее Судаков назвал главное условие своего трансфера из «Шахтера».

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трансферы Наполи трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков Шахтер Донецк
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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