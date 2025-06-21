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21 июня 2025, 20:49 | Обновлено 21 июня 2025, 21:14
960
0

ВИДЕО. Ламин Ямаль посетил одно из самых опасных мест в Бразилии

Ламин Ямаль продолжает свой экстремальный отпуск у Неймара в гостях

21 июня 2025, 20:49 | Обновлено 21 июня 2025, 21:14
960
0
ВИДЕО. Ламин Ямаль посетил одно из самых опасных мест в Бразилии
Instagram. Ламин Ямаль

Барселонский журналист Рафаэль Эрнандес в своём-аккаунте X рассказал насколько сильно нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль недооценивает риски пребывания в бразильских фавелах.

В сети появилось видео, где Ламин в футболке сборной Бразилии играет с детьми на площадке в фавеле Росинья в южной зоне Рио-де-Жанейро.

Этот факт вызвал недовольство у журналиста, который призвал футболиста серьезнее относиться к безопасности.

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Вот что он написал на платформе X:

«Ламин Ямаль буквально посещает одно из самых опасных и жестоких мест в Бразилии, где постоянно происходят перестрелки и люди погибают от случайных пуль. Люди за пределами Бразилии даже не представляют, насколько Рио-де-Жанейро и фавелы за последнее десятилетие превратились в настоящую зону боевых действий — ситуация хуже, чем во многих точках конфликта на Ближнем Востоке.

Мне всё равно, есть ли у Ямала охрана или даже если местные наркобанды (по уровню — как террористические организации) его не тронут — это крайне безответственно и опасно. Барселона и Жорже Мендеш должны срочно вмешаться.

Не думаю, что люди осознают: это примерно то же самое, что если бы Ямаль сейчас поехал в Иран или Газу. Я не шучу.

Может, не все меня поймут, но я обязан был высказаться. Это полное безумие», – заключил журналист.

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фото Ламин Ямаль lifestyle Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Неймар
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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