ВИДЕО. Ламин Ямаль посетил одно из самых опасных мест в Бразилии
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Барселонский журналист Рафаэль Эрнандес в своём-аккаунте X рассказал насколько сильно нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль недооценивает риски пребывания в бразильских фавелах.
В сети появилось видео, где Ламин в футболке сборной Бразилии играет с детьми на площадке в фавеле Росинья в южной зоне Рио-де-Жанейро.
Этот факт вызвал недовольство у журналиста, который призвал футболиста серьезнее относиться к безопасности.
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Вот что он написал на платформе X:
«Ламин Ямаль буквально посещает одно из самых опасных и жестоких мест в Бразилии, где постоянно происходят перестрелки и люди погибают от случайных пуль. Люди за пределами Бразилии даже не представляют, насколько Рио-де-Жанейро и фавелы за последнее десятилетие превратились в настоящую зону боевых действий — ситуация хуже, чем во многих точках конфликта на Ближнем Востоке.
Мне всё равно, есть ли у Ямала охрана или даже если местные наркобанды (по уровню — как террористические организации) его не тронут — это крайне безответственно и опасно. Барселона и Жорже Мендеш должны срочно вмешаться.
Не думаю, что люди осознают: это примерно то же самое, что если бы Ямаль сейчас поехал в Иран или Газу. Я не шучу.
Может, не все меня поймут, но я обязан был высказаться. Это полное безумие», – заключил журналист.
Lamine Yamal visita a Rocinha e joga futebol com crianças.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 21, 2025
🎥 [Reprodução]
pic.twitter.com/AJRuFgdGsz
Lamine Yamal literally visiting one of the most dangerous and violent places in Brazil where there are constant shootouts and people killed by stray bullets 😰 https://t.co/KzvEZ1ZeDM— Rafael Hernández (@RafaelH117) June 21, 2025
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