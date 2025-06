ВИДЕО. Ди Мария забил Окленду на 45+8-й минуте в матче КЧМ

20 июня проходит матч второго тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором встретились португальская «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Команды играют на стадионе «Inter&Co Stadium» в американском Орландо. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

После первого тайма лиссабонский коллектив побеждает со счетом 1:0.

В первом туре лиссабонский коллектив не сумел одолеть аргентинский ФК «Бока Хуниорс» (2:2), а «Окленд Сити» потерпел разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» (0:10).

Клубный чемпионат мира, 2-й тур. 20 июня

Бенфика – Окленд Сити – 1:0 (перерва)

ГОЛ, 1:0! Ди Мария, 45+8 (пен)

45+7' ⚽ GOAL! Di Maria, from the spot, converts his penalty and @SLBenfica lead just before the break!



45+7' ⚽ GOAL! Di Maria, from the spot, converts his penalty and @SLBenfica lead just before the break!